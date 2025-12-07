「2025─2026日本カー・オブ・ザ・イヤー」で“イヤーカー（今年の1台）”に選ばれたSUBARU（スバル）のSUV「フォレスター」（写真：共同通信社）

（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）

今年のCOTYはこう変わった、新配点でフォレスター受賞

12月4日に行われた「2025─2026日本カー・オブ・ザ・イヤー（COTY）」の最終選考で大賞にあたる「イヤーカー」に選ばれたのは、スバルのSUV「フォレスター」だった。

今回から採点方式が大きく変わり、選考委員が持ち点の101点を自分の考える1位から順に25、18、15、12、10、8、6、4、2、1点と、最終選考に残った10台のモデルすべてに割り振るという方法で採点が進められた。

昨年までと異なり、60名の選考委員全員がトップだけでなくビリまで自分の選択をすべて明らかにするというのはなかなかタフなやり方だが、フォレスターは過半数の33名の25点をゲットし、合計1149点。2位のホンダ「プレリュード」も1076点を獲得したが、25点は17人どまりで差を詰められなかった。

ということで今年の自動車業界の最後の祭りが終了したわけだが、今年のCOTYの審査対象となるノミネート車は全部で35台あった。そのうち10ベストカーの選から漏れた25モデルを見ると、なかなかどうして魅力的なクルマが少なくない。

そこで今回はその選外車から5台、これはイイと思える5モデルをピックアップしてみた。

キャデラック「リリック」／アメリカンプレステージをまとう最新BEV

全幅2m、全長5m、自重2.6トンという巨大なクロスオーバーBEV（バッテリー式電気自動車）。現地アメリカではこの上に「エスカレードIQ」というSUV型のBEVがあるが、車両総重量が4トンもあり、3.5トンまでの普通乗用車の範疇を超えてしまう。ここ日本においては、リリックは十分フルサイズの威容を放っていると言える。

キャデラック「リリック」（筆者撮影）

リリックをチョイスしたのは、往年のキャデラックが体現していたアメリカンプレステージの香りがちょっぴり戻ってきたという印象を抱いたからだ。

エクステリアは2002年デビューのセダン「CTS」に始まった新世代キャデラックデザインのテイストをリファインしたものだが、ボディの厚みがあるクロスオーバースタイルとしたことで、今年トランプ大統領が来日した際に報道などを通じて多くの人が目にした大統領専用車「キャデラック・ビースト」のミニチュアのような雰囲気が出てきた。

インテリアデザインはエキセントリックさはなく、今どきの上級車によくある無難な仕上がり。タッチもいにしえのアメリカの高級車のような、何もかもが柔らかいという感じではない。

にもかかわらずアメリカらしさを濃密に感じさせられた最大の要因は光の演出だ。サテンクロームの加飾の配置が実に巧みで、昼は採光性の良い室内の中でラグジュアリー感を静かに主張し、夜はダウンライトとアンビエントライトの光を強調する。その演出の巧みさはさすがラウンジ文化の花咲くアメリカならではのセンスと感じられた。

キャデラックはもともとリンカーンと大統領専用車を分け合ってきたアメリカンプレステージブランドで、メルセデスベンツやBMWとも格違いの存在。また技術面でも世界最高峰だった。だが、二度の石油ショック以降迷走を続けて自らそのブランド力をぶち壊しにしてしまった。

このリリックとて、昔日の圧倒的栄光を取り戻すにはほど遠いのだが、プレステージカーの作り手としてのセンスとプライドを完全に失ったわけではないと感じさせるだけのものは持ち合わせていた。

世界的な文化の均質化が進み、クルマの類型化も強まる一方という今の時代において、自分の価値観やセンスを強く主張するクルマは高級車分野においても貴重だ。その意味でリリックはもっと注目されてもいいモデルだと思った次第である。

フォルクスワーゲン「パサート」／Dセグ“最後の砦”が磨いた走り

世界的にSUVが売れ筋となり、低車高モデルの存在感が希薄になる一方という世相において、欧州Dセグメントの最多販売モデルだったパサートもセダンが廃止され、現行の第9世代はステーションワゴンのみとなってしまった。

フォルクスワーゲン「パサート」

そんなパサートをセレクトした理由は、やや皮肉なことではあるが、Dセグメント低車高モデルの“最後の砦”となったことの緊迫感がクルマづくりにおいてプラスに作用していたことにある。

欧州で2023年、日本では2024年初冬に発売された第9世代パサートは、低車高、低重心という動的質感の面では有利な特性に甘えるのではなく、実際に顧客がそれを大きなメリットと感じられるような操縦性や乗り心地を何としてでも提供するのだという悲壮な決意がにじみ出た作りになっている。

乗り心地は滑走感に優れていた。ゴツゴツ感のあった旧型の第8世代から大きく進化し、第6世代あたりが持っていた素晴らしい快適性が戻ってきたという感じである。その素晴らしい乗り心地と高速道路や山岳路での高い操縦安定性やドライバーの意思に忠実なハンドリングが両立しているのも見事なところだ。

世界の多くのメーカーが低車高モデルの開発を放棄し、残ったメーカーも同格のSUVより安価なことをバリューとするためにコストダウンを進めて味をどんどん落としてしまっている中、クルマへの理解度の高いユーザーが低車高モデルの方がいいと思って選べるクルマに仕立てるのは相当な意思力が必要だ。それをやりおおせた数少ないモデルであることはもっと知られてもいいと思った。

ジープ「レネゲードe-HYBRID」／今も輝きを失っていないデザインフォース

レネゲード自体は新しいモデルではない、というより原型デビューは2014年と、かなりの長寿モデルである。そのレネゲードがなぜノミネート車に名を連ねたかというと、ハイブリッドパワートレインを積んだからだ。

ハイブリッドシステムは欧州の高電圧規制を受けない、俗に言う48Vマイルドハイブリッドで、駆動力アシスト、エネルギー回生とも能力は限定的だ。

しかし、機構面は欧州車によく見られるベルト駆動の簡易型ハイブリッドではなく、7速デュアルクラッチ変速機に電気モーターを内装する本格派のパラレルハイブリッド。負荷の小さい時にはエンジンを停止させ、その引きずり抵抗なしにモーターパワーだけで走行することもできるという。

ジープ「レネゲード e-HYBRID」

ジープは現在、フィアット・クライスラーとプジョー・シトロエンが2021年に経営統合したステランティスのブランド。そのステランティスは円安ユーロ高の進行をダイレクトに価格に反映させており、このレネゲードe-HYBRID も税込み544万円と高価なモデルになってしまっているのは残念なところ。

ただ、ベビージープとしてアメリカでも人気を博したデザインフォースは今も輝きを失っておらず、それを経済的に走らせることができるというのは悪くない。ということで、ちょっと個人的な選好でピックアップした。

ホンダ「N-ONE e:」／軽BEVの敷居を低くする「WLTC295km」の航続距離

軽自動車「N-ONE」をBEVに改設計したN-ONE e:。これまで軽乗用車のBEVといえば事実上、2022年デビューの日産「サクラ」／三菱自動車「eKクロスEV」しか選択肢がなかった。そのカテゴリーにおける3年ぶりのニューフェイスということでセレクトした。

ホンダ「N-ONE e:」

ホンダは2020年に小型BEV「Honda e」をリリースしたものの、性能不足と高価格が災いして日本、欧州の両市場で極度の販売不振に陥り、存在感を示すことができずじまいという失態を演じた。

N-ONE e:は仕切り直しでホンダの電動化技術を世間にアピールする重要なタスクを担っている。そのためにホンダが取った道は十分な航続性能とポップさを前面に押し出すというもの。

原型のエンジン版N-ONEはしゃれた内装を持ち味の一つとしていたが、N-ONE e:は一転、カジュアルな意匠に全面変更。現時点で最大の競合相手であるサクラが普通車の「アリア」に見劣りしない内装の質感の高さを看板としているのとは対照的である。

航続力はWLTCモード（車の燃費や排出ガス量を測定するための国際的な試験方法）走行時で295kmと、サクラに対して100kmあまりのアドバンテージ。バッテリーをサクラの1.5倍積んでいるので、その点は優位だ。

実際の航続距離も温暖期であれば200kmプラスアルファが期待される。BEVは航続150kmと200km、200kmと300kmでは用途の多様性がまるで違ってくる。ドライブ1回あたりの距離が長い地方部のユーザーにとって軽BEVの敷居を低くする効果は確実にある。

現時点ではエンジン版と比べると価格が高い、高効率な空調システムを搭載しておらず、低温時は航続距離が大幅に短くなることが予想されるなどのネガティブ要素も抱えているが、それらをモデルライフ途中で改良し、性能・機能の向上を継続的に図れば、ミニマムな電動トランスポーターとして息長く存在感を発揮できるかもしれない。

BYD「シーライオン7」／急激に進歩したクルマ作りで日本メーカーの「難敵」に

日中関係の険悪化や中国企業の債務問題等、何かと不穏な話題が多い中国の製品ではあるが、クルマ単体で見ると、本当に侮れない出来であったということで、テスラ「モデルY」と迷った末にセレクトしたのがBYDのシーライオン7だ。

BYD「シーライオン7」（筆者撮影）

全方位で隙のない作り込みがなされているというわけではなく、取りこぼしも見受けられる。にもかかわらずシーライオン7の印象が良かったのは、電気的な性能が優れていることと、快適かつネアカな室内空間設計を持つこと。これにより、長距離ドライブ時も大船に乗ったような気分に浸れるのだ。

LFP（リン酸鉄）リチウムイオン電池をバックボーンとした電気的な性能、とりわけ急速充電の受け入れ性は素晴らしいものがある。

高性能充電器を用いたテストでは30分で50kWh以上、走行距離にしておよそ300km分の充電量を確保できた。操縦性は同社の低車高セダン「シール」に比べると甘いが、絶対性能は十分。乗り心地は柔らかめで快適性は高く、クロスオーバーというキャラクターにマッチしたものだった。

室内は十分な静かさを持ち、乗り心地は快適。サウンドシステムは欧州車によくみられるディナウディオ製だが、ドアや室内トリムのデッドニング（ビビリ防止）が思ったより入念に行われていて、少々ボリュームを上げたくらいでは音が乱れない。

室内のアンビエントはダッシュボード上を光が色調を変えながら揺らぐ演出を持つなど派手なもの。これが中国のノリかと、カルチャーの違いを味わうこともできる。

BYDのクルマ作りが急激に進歩したのはここ4、5年のことで、長期品質などクルマに求められる重要なスペックのいくつかはまだ実証されていない。もし今後5年、10年と経過した時にそれらに問題がないということになると、いよいよ手の付けられない難敵になる可能性がある。日本メーカーにとっても良い刺激になることだろう。

＊ ＊ ＊

ここまでCOTYテンベストカーに選ばれなかった中から5モデルをピックアップしてみたが、ひとつ言えるのはコモディティ化が進んだ今日においても、実際には作り手、使い手双方の価値観によって千差万別、個性豊かという状態がいまだ保たれているということだ。

来年も世界のメーカーがハイブリッドカー、PHEV（プラグインハイブリッド車）、BEV、そしてFCEV（燃料電池電気自動車）と、多彩なクルマを出してくることだろう。また運転支援システムなどの新技術に関しても、何らかの大きな動きがあるかもしれない。どういう展開を見せるのか、楽しみなところだ。

筆者：井元 康一郎