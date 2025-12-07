12月14日（日）に香港のシャティン競馬場で行われる香港国際競走のテレビ・ラジオ中継およびインターネット配信について発表された。日本からはアーバンシック、サトノレーヴ、エンブロイダリー、ベラジオオペラなど8頭が、4競走に出走を予定している。

【香港国際競走】べラジオオペラなど日本馬3頭が香港入り…シャティンで順調な初日調整へ

世界の強豪が集結するビッグレース

●テレビ（インターネット配信含む）

・グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWeb

「2025香港国際競走中継」

放送日時：12月14日（日）16時30分から19時00分 【無料放送】

香港マイル（G1）および香港カップ（G1）の模様を生中継します。

なお、香港ヴァーズ（G1）および香港スプリント（G1）の模様は「中央競馬全レース中継」および「中央競馬パドック中継」内で紹介される。

・競馬中継番組内での放送

フジテレビ系列各局およびBS11の競馬中継の中でも、放送時間内に香港で行われる各レースの模様をご紹介

●ラジオ

・ラジオNIKKEI第1

「2025香港国際競走実況中継」

放送日時：12月14日（日）16時45分から18時00分

香港マイル（G1）および香港カップ（G1）の模様を生中継します。

なお、香港ヴァーズ（G1）および香港スプリント（G1）の模様はラジオNIKKEI第1「中央競馬実況中継」内で紹介される。

※放送予定等の詳細は各放送局のホームページにて