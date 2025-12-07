「口をこじ開け、向精神薬を押し込まれる」...精神的ショックで「潰瘍性の出血」まで患ったイラン人女性を追い込む「非道な尋問」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第63回

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：セディエー・モラディ

セディエー・モラディ（1960年テヘラン生まれ）は1980年代に2回逮捕され、刑務所で過酷な体験をした。

2回目の逮捕、釈放後に結婚し、ヤサマンという娘をもうけた。政治犯だった彼女は再び2011年5月1日に逮捕され、エヴィーン刑務所209棟に送られた。テヘラン革命裁判所第28支部に「モハレベ」と「反体制組織と関係した」という判決を下され、10年の禁固刑を言い渡された。

セディエーは7ヵ月後に一般房に移送され、5年の刑期を勤めたのち、2016年12月23日にエヴィーン刑務所より釈放された。2019年、諜報治安省は再び彼女と彼女の夫、メディ・カワス・セファトを逮捕した。

1週間で体重が7キロ落ちた

--独房にはどれくらいいましたか？

独房には2ヵ月半いた。ある日、女性の看守長が来て、プラスチックのカップに入ったお茶を渡しながら、同房者が来ると告げた。これで“独房”ではなくなる、私の孤独は終わるのだと思った。

クリスチャンの女性が同房者になった。彼女が部屋に入ってきて、目隠しを外した途端、私は走り寄って抱きしめ、キスをした。いきなりこんなことをしてごめんなさい、と謝った。

ほとほと自分が嫌になる。気をとり直して自己紹介し、ふたりで話し始めた。

--食事はどうでしたか？

ずいぶん時間が経ってから、お金があるなら果物を買えると言われた。逮捕時、私はお金をいくらか持っていたので、果物を少し買った。しかし最初の1週間で体重が7キロも減っていた。食べられなかったからだ。

ショック状態で、出血性の潰瘍に苦しんでいた。唯一食べられたものは、朝夕にもらえるお茶に添えられているデーツだけだった。声が普通に出るまでに2〜3週間かかり、その間はしゃべれなかった。尋問室では、まず白湯を飲んでから、小さな声で話し始めた。

我を失い、自分の足で立つこともできなくなって…

--独房にいるあいだ、尋問は何回ありましたか？

2ヵ月間に20回くらいだと思う。尋問中の重圧はかなりのものだった。彼らは私に服を渡して、自白に行く準備をしろと言う。

そんな尋問の最中、すっかり我を失い、刑務所内の医務室に連れて行かれたことがあった。

神経科医だという医師がいて、私は自分の足で立つこともできず、口をこじ開けられ、向精神薬を押し込まれた。思いどおりに体を動かせずに人形のようにされるがままになっていた。

その後3日間は無気力になり、しゃべることさえできなかった。

翻訳：星 薫子

