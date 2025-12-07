総理も国民も「なぜ？」…福島第一原発1号機ベント、記録に残らない「空白の32時間」

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第37回

福島第一原発1号機のベント作業が、2011年3月12日に実施されるまでに32時間の情報空白があった。菅直人元総理が午前7時に現地視察した際、ベントは未実施で、東京電力は音声記録を失っていたため、経緯が不明となっている。この空白を埋める手がかりとして、柏崎刈羽原発のメモが発見され、ベント作業の詳細が明らかになりつつある。

国民の強い疑問や不安を代弁

事故当時、総理大臣だった菅直人が、1号機のベントがなぜできないのかにこだわったことはよく知られている。菅が福島第一原発に降り立ったのは、12日午前7時すぎ。その4時間前の午前3時には、東京電力は、ベントを実施することを記者会見で発表していた。

しかし、この間、ベントは行われるどころか、ベントに関する情報は何も発せられていない。日本中が「なぜ、ベントしないのか」と、じりじりとした思いでいたのである。菅の厳しい問いかけは、ある意味、国民の強い疑問や不安を代弁していたとも言える。

1号機のイソコンが動いていないことに気がついた吉田が、ベントの準備を指示したのは、12日午前0時6分。それから、午前7時すぎの菅の視察を経て、紆余曲折の末、ベントが実施できたのは、吉田の指示から実に14時間30分も経った午後2時半のことだった。なぜ、ベント作業はかくも難航したのか。

1号機のベントをめぐる経緯は、謎に包まれている部分が多い。その大きな理由は、ベントに至るまでの間に免震棟や本店でかわされた会話の記録が残っていないためだ。

福島第一原発の事故対応の様子は、東京電力の「テレビ会議」というシステムで記録されている。

客観的な資料が残されていない

このシステムは、東京電力の本店を中心に原発やオフサイトセンターなどを中継で結んだもので、平常時にも会議などで利用されていた。新型コロナウィルスの感染拡大以降、新たな生活スタイルとしてテレワークが急速に広がっている。

そのツールのひとつとして、テレビ会議システムへの注目も高まっているが、東京電力は事故の前年の2010年6月にテレビ会議システムを大幅に更新し、鮮明なハイビジョンの大型ディスプレイ画面で見やすくしたうえ、参加者は誰でも発言できるようにマイクの操作も簡便にされた。当時としては、時代を先取りするシステムを導入していたのである。

事故が起きた3月11日の午後6時半前。このときも、福島第二原発の社員がテレビ会議の録画スイッチを押して記録が始まった。

録画には、映像と音声の両方が記録されているはずだった。ところが後に調べてみると、録画開始から翌12日の午後11時前まで、映像は記録されていたものの、音声は記録されていなかったことがわかった。東京電力は、福島第二原発の社員が映像の録画スイッチとは別にある録音スイッチを押し忘れたのが原因だと説明している。事故の検証で、最も重要とされる初動の会話の記録がない、というのが東京電力の公式見解だ。

このため、この時間帯に何が行われていたのかを知る資料としては、政府や東京電力などの事故調査で、事後に関係者から聞き取った証言や断片的に残されていた原子炉や格納容器のデータなどをもとにした報告書に限られている。

つまり、東日本大震災が起きた3月11日午後2時46分から翌12日午後10時59分までは、現場でどのような事故対応が行われたのかを検証するための客観的な資料が残されていない、いわば「空白の32時間」となっているのだ。謎の多い1号機のベント作業を検証するうえで、このことが大きな障害となっていた。このテレビ会議の内容について、録画のほかに客観的な証拠が残されていないか取材を進めたところ、テレビ会議のやりとりを書き留めた複数のメモが存在することがわかった。

ベントを阻んだ壁の正体を解明する手がかり

当時、東京電力のテレビ会議システムには、本店と福島第一原発の免震棟など6ヵ所の様子が、分割された画面に同時に映し出されていた。この6ヵ所のうち、どこか1ヵ所で発言をすれば、ほかの現場でその内容を聞くことができたのである。

その一つが、福島第一原発からおよそ200キロ離れた新潟県にある柏崎刈羽原発。その情報班が、地元自治体などに情報を発信するため、テレビ会議の発言を記録したメモが残されている。

通称、「柏崎刈羽メモ」である。遠く離れた参加者をリアルタイムにオンラインでつなぐという時代を先取りしたテレビ会議システムが、図らずも空白の32時間を埋めるピースの一つを残してくれたのである。取材班は、長期の検証取材のなかで、このメモの全文を入手した。

メモは、あわせて100ページ以上にのぼり、地震直後の3月11日午後2時55分から4月30日午後7時20分まで、テレビ会議での発言内容が時系列で記されている。空白の32時間には、原子炉の水位や冷却装置の稼働状況がわからない中、現場でのベント作業をめぐる経緯も書き留めてあった。そこには1号機のベントを阻んだ高い壁の正体を解明する手がかりが記されていた。

