「日本の漁業衰退」は錯覚だった!? …かつて国内総生産量の3分の1を占めた”異常な魚”マイワシと生態系で進む異変とは

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

異常なほど獲れていたマイワシ

世界的に天然魚の生産が振るわない中、国際的な管理の下で、魚の持続的な利用を図っていかざるを得ない。一方、周辺漁場では昭和の終わりにかけて、沖合を中心に異常なほどマイワシが獲れていたことで、日本は世界トップの漁業生産を続けてこられたというわけだ。

昭和期、マイワシの豊漁といった条件を差し引けば、日本漁業の衰退は決して驚くようなことではない、という解釈もうなずける。

2022年夏、コロナ禍で関係150社・組織の参加で行われた「水産業界の課題と展望」をテーマにしたイベントで、一般社団法人大日本水産会の幹部は、日本の漁業生産に関し、次のように指摘した。

ライバル不在で漁獲を稼いでいた戦後日本

「戦後日本は、ライバル不在の中で、世界の海洋で自由・独占的に漁業生産を上げてきた。特に遠洋漁業（太平洋のほか、大西洋、インド洋など、世界中の公海を中心に、数ヵ月から1年以上操業する漁船もある。

マグロのはえ縄漁業や、大型のカツオの一本釣り漁業、巻き網漁業などがあり、漁船の乗組員は20〜30人と多い）は、ライバルになる国がまだ活発な操業を行っていない中で、盛んに漁獲を稼いできた。

そんな中で、1985年ごろには、沖合（操業は日戻りから、2〜3日で帰港できる海域で行われている。漁場は200カイリ内が多く、20トンくらいから100トンを超える漁船もある。

マイワシやサバ類、サンマなど大衆魚のほか、エビやタコ、ズワイガニ漁なども含まれる）でマイワシの漁獲が非常に増えた。このときのマイワシの漁獲は、今の海産天然魚の生産量より約170万トンも多い約450万トン（1988年）であった。

つまり、日本漁業が一番生産を上げていたのは、まったくライバルがおらず、奇跡的に（沖合の）資源も素晴らしかった時代の話。日本の漁業生産量のグラフを見ると、どんどん衰退しているように感じるが、（そうした例外的な要素を排除すれば）そうとは言い切れない」

遠洋漁業の縮小に加え、日本ではマイワシの漁獲が漁業の勢いを失わせてきた。日本の漁業を語る上で、それほどマイワシの資源・漁獲動向は重要なポイントとなっている。

前に紹介した日本の漁業・養殖業生産量のグラフを見ると、その凋落ぶりが確認できるが、山の頂上付近（1986〜89年）のマイワシの漁獲量は、年間約410〜450万トン。一魚種で現在の養殖を含めた総生産量を上回る、信じられないような生産を上げていた。

マイワシの減少が生産量減少に直結

日本の漁業が絶好調だった1980年代後半、マイワシだけで3分の1を稼いでいたのだ。したがって、総生産量からマイワシの漁獲を差し引くと、日本の漁業・養殖業生産量は決して急激な落ち込みではなく、緩やかな下降線になる。つまり、マイワシの漁獲動向が、全体の大きな落ち込みとして強く印象付けられてしまっているのだ。

これらを踏まえ、沿岸漁業（近海の漁場で操業し、帰港まで日戻りできる範囲で、漁法や獲る魚は季節や地域によってさまざま。

漁業者の大半が沿岸漁業者となっており、規模が小さい分、漁船数は最も多い）者を中心に日本の最大の漁業団体である全国漁業協同組合連合会（JF全漁連・東京）は、「これまでの生産量減少のほとんどは、遠洋漁業と（沖合を中心とした）マイワシ（の漁獲変動）が主要因。これらの影響を除けば、わが国の漁業・養殖業の生産量には極端な変動は見られない」と強気な姿勢を見せる。

少なくとも日本漁業は「お先真っ暗ではない」というポジティブな捉え方ができるのかもしれない。

ただ、日本の漁業生産から遠洋漁業とマイワシの漁獲量を除外しても、ここ20〜30年、漁業生産は少しずつだが減り続けている。JF全漁連の集計によると、過去十数年間で4割ほど減少している。

専門家が有力視する「レジームシフト」とは

日本では近年、主要魚種のサンマやイカ、サケなどが歴史的な不漁に見舞われており、回復の兆しが見えない状況となっている。地球温暖化に伴う海水温の上昇など、海洋環境の変化による影響が指摘される一方、「レジームシフト」と呼ばれる生態系の構造転換に伴う魚種交代説が、水産関係者の間で有力視されている。

ある魚が増える一方で、特定の魚が減ってしまうという現象で、そのメカニズムは必ずしも解明されているとは言えないが、これまで確かにそうした魚種交代という奇妙な現象は起きている。

例えば、昭和の終わりにマイワシが増えたとき、サバ類の減少が顕著になったほか、マイワシの水揚げがドン底となった2005年前後、サバ類の漁獲はうなぎ登りになった。

近年は、マイワシが好調な漁獲を示しているものの、サンマが歴史的な不漁に陥り、同時にサバ類は減り続けている。

マイワシ漁獲の大変動

こうした特定の魚の豊漁・不漁という対照的な傾向、つまりレジームシフトによる魚種交代は、人為的なコントロールがまったく利かない現象であるため、ただ傍観しているしかない。かつて筆者もそれを実感する局面があった。それは、前述したマイワシ漁獲の大変動である。

マイワシは1990年代以降、極端な減少を続け、ピークの450万トンから、2005年にはわずか2.8万トンにまで急減。「幻の魚になるのでは」とささやかれた。このとき、対照的に勢力を拡大していったのが、サバ類である。

マイワシが減り始めた1990〜91年には、サバ類は10分の1にも及ばなかったが、マイワシの減少を横目に漁獲は増え続け、サバ類のピーク時（1996年）には、マイワシの3倍。それからマイワシが極端に減ったこともあり、2005年にサバ類はマイワシの22倍もの大差を付けて、水揚げナンバーワンを誇っていた。

海洋環境への変化には逆らえない

魚が増え続けているとき、例えば1980年代のマイワシのように、どんなに獲っても再び湧き出るように現れたのに対し、猛スピードで減り続ける魚は漁業規制を強化しても、まったく資源量が増える兆しすらなかった。レジームシフトの影響を受けた大衆魚には、人為的な管理の限界が訪れることもある。

今のサンマも逆の意味でそんな状況にあるようだ。サンマが減っている中で、一度極限まで減り続けたマイワシは、虎視眈々と生息数を増やし、各地で大量に漁獲されている。

それがいつまで続くのか、誰にもわからないミステリアスな状況を、水産関係者は「レジームシフトによるもの」と理解している節もある。人為的な資源管理措置が必要ないわけではないが、海洋環境の大きなうねりには決して逆らえないのだ。

