彼氏から言われて冷めた言葉９パターン

順風満帆にお付き合いが続いていても、不用意な一言によって、気持ちは急に冷めるもの。ではいったいどのような言葉によって、彼女の気持ちは冷めてしまうのでしょうか。そこで今回は、ケンカの火種を予め取り除いて頂くために、「彼氏から言われて冷めた言葉９パターン」を紹介させて頂きます。

【１】「どこで何するの？誰と会うの？」
彼女を心配するあまり、このような疑問を投げかけがちです。場合によっては、束縛されていると感じるので、言い方やタイミングなどは考慮が必要です。

【２】「お母さんに聞いてみないと分からない。」
マザコンがバレます。露骨にマザコンであることが分かった場合、ドン引く女性も多いようです。バレないように気をつけましょう。

【３】「結婚は考えてないから。」
周囲の友人が結婚し始めたタイミングにおいては、彼女に別れを決意させるだけの威力があります。不用意に口にしない方が良いでしょう。

【４】別れ話に　「いくらいる？」
最初から、お金での解決を試みない方が良いでしょう。

【５】「生理かぁ、つまんない。」
全く愛のない一言です。生理のときだからこそ、優しくしてあげましょう。

【６】「ねぇ、◎◎（元カノの名前）」
不覚にも名前を間違えてしまったパターンです。その名前が元カノのものだった場合には、もうフォローが大変です。寝ぼけたフリをするなどの回避策を用意しておきましょう。

【７】「俺と仕事、どっちが大事なの？」
仕事熱心な彼女に対する一言です。なんだか、頼りない印象を与えてしまいます。まずは、彼女を見習い仕事に情熱を傾けた方が良いでしょう。

【８】「お前のせいでうまくいかないんだ！！」
仕事や勉強がうまくいかないときに言ってしまう一言です。全ての責任は自分にあると考えた方が、器の大きい男だと思ってもらえるでしょう。

【９】熱があって体調が悪いときに、帰って来るなり、「飯は？」と普通に聞かれたとき
彼女はお手伝いさんではありません。彼女を気遣うことも必要なことです。思いやりをもって接しましょう。

他にはどのような言葉によって、彼女は冷めてしまうのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。