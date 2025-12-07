【難解略語】「@」が何の略か分かりますか？　「アットマーク」ではありません…

た突然ですが、「@」が何の略か知っていますか?

アットマーク？ いいえ、違います…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「コマーシャルアット」でした！

「@」は「コマーシャルアット」と呼ばれ、もともとは商取引の場で使用されていた記号です。

中世ヨーロッパの商人たちは、商品の単価を示す際に「at the price of（〜の値段で）」という意味を簡略化するため、この記号を用いるようになりました。その後、20世紀後半に電子メールが普及すると、「@」は宛先を示す重要な役割を担うようになります。メールアドレスでは、ユーザー名と所属するドメインを切り分ける区切り記号として使われ、インターネットを象徴する記号の一つとなりました。現代ではSNSなどでも応用され、特定ユーザーに言及する「メンション」の記号としても使われています。

このように「@」は、商取引の略記から始まり、通信技術の発展とともに意味が拡張され、日常的なコミュニケーションを支える汎用性の高い記号へと変化していったんですよ！

次回の難解略語もお楽しみに！

