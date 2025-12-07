古墳は「地域社会の復興と再生」のための「モニュメント」だった？…疫病と人口減少の「社会的危機」の際に起こった「日本列島独自の現象」

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈4世紀中ごろに「古代日本の大氏族」が軒並み消滅…突如日本列島を襲った「大事件」の正体とは？〉に引き続き、生産不振、疫病による人口減少などを招いた環境変動に人間や社会がどう反応したのか、詳しく見ていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

社会不安と秘儀の肥大化

おそらくは疫病の流行などによって人口が減り、各地氏族の存立にも深刻な影響がおよんでいた4世紀中ごろの古墳では、『古墳時代の歴史』第３章でくわしく述べたように、埋葬の秘儀で用いられるアイテムの品目や種類がピークになり、世代ごとにめまぐるしく交替するようすがみられる。

宗教が高揚する背景に社会不安の増大があるというのは、古今を通じて変わらない人間世界の定理である。4世紀中ごろ、社会的不安に直面した人びとは、古墳の秘儀をますます複雑怪奇に肥大化させた。秘儀の道具立ての土石化（石棺や器財埴輪）、それにともなうアイテムの種類の増強（各種石製品など）、目まぐるしいスタイルの革新、材質低下による粗製乱造もいとわない多量化（鏡や青銅製飾り矢）などの背後には、亡き主をできるだけ強力な神にまつり上げ、氏族の守護を期待する人びとの強い欲求を見出すべきだろう。じっさい、古墳を構成するアイテムが4世紀中ごろを中心とする約半世紀のあいだほど量や種類が増加しつつ急速に変化していく時期は、後にも先にもない、このころの日本列島独自の現象である。そのことは、何よりも雄弁に、4世紀中ごろの社会的な危機と不安を反映している。

このように、さまざまなアイテムを創案し、多量に作り、協力して危機を乗り切るべく各地の氏族とそれを共有する動きは、ヤマトに並び立った複数の門閥氏族やその有力メンバーそれぞれが主導しながら、各地氏族の「取り込み合戦」のように競合的に行われた。今尾文昭氏が「諸王の割拠」と表現するような、強力な代表権者のいない（もちろん、中国王朝に使いを送る「大王」など存在しない）政治的不安定が、古墳の道具立てとアイテムのめまぐるしい転変・乱立・拡散に拍車をかけたのである。

巨大古墳出現の前提

370年前後の百済との同盟関係の締結をきっかけに、近畿のウォーターフロントに分派してその地の利を得ていたカハチの門閥氏族が主導権を握り、「応神新体制」と『古墳時代の歴史』第4章でよんだ政治的・社会的再編をリードし始めたのは、いま述べた危機の直後の動きである。この動きは、地域社会ではどのように表れたのだろうか。すなわち生産不振、疫病による人口減少などを招いた環境変動に人間や社会がどう反応したのだろうか。この反応が、全盛期とされる5世紀の中期古墳社会を確立させたのである。ふたたびキビに立ちもどって、そのようすを具体的にみてみよう。

キビ中枢部を占める岡山平野の人口は、西寄りの足守川下流域では4世紀中ごろ、東寄りの旭川下流域と内陸部の赤磐盆地では4世紀末から5世紀前半にかけて、底を打ったようである。そこから先に復興してくるのは足守川下流域で、4世紀末から5世紀前半にかけて人口はふたたび増加したとみられる。かつての津寺マチに代わって、3キロメートルほど北西の高塚（岡山県岡山市）などに、新たな中心地ができた。

注目すべきは、キビにおいて「応神新体制」の核となる墳丘長350メートルの巨大前方後円墳・造山（岡山市）が、ちょうどこの時期に築かれたということである。従来、古墳のような巨大なモニュメントは、人口が増加し、その結果として生産力が上昇した時点で、それを前提とした富や余剰の投資として築かれると考えられてきた。ところが造山は、人口の減少が底を打ち、ようやく増加に転じようとした矢先の段階で、すでに築かれているのである。人口が復活してふたたび増大するのは、造山から数世代あとの5世紀後半のことである。

近年、モニュメントと社会についての国際的な知見や研究が厚みを増してきた。それによると、人が集まって人口が増える前に大規模なモニュメントが出現する事例は、実はさほど珍しくない。たとえば、人類最古の巨大モニュメントといわれるトルコの神殿ギョベクリ・テペは、まだ人びとが定住もしていない狩猟採集の段階に築かれていたことがわかっている。調査したクラウス・シュミット氏が、「まず神殿から始まり、街が興った」と述べたとおりである。

また、アンデス考古学の関雄二氏は、アンデスでは先に神殿が造られ、その後、周囲に人びとが集まり住むプロセスがみられることを指摘した（関2006）。青山和夫氏が分析したマヤについても、同じプロセスがみられるという（青山編2023）。

少なくとも一部のモニュメントは、かならずしも定住や人口増加を前提とするのではなく、むしろそれを促す契機や手段として造営されることが少なくないことがわかってきたのである。

応神新体制と地域社会

そうであるとすれば、造山古墳もまた、減って分散した人口をふたたび集約し、地域社会の復興と再生を行うための「モニュメント」として、未曽有の規模で築かれたのではないだろうか。そこに葬られるべき大人物--キビの古くからの諸氏族の長の中から選ばれたか、カハチの門閥氏族から分派してきたのか--を長に、人口減とともに弱体化した諸氏族のメンバーを一つの強力な男系大氏族に統合する動きが進んだと考えられる。

造山の大氏族長の世代から次の世代にかけて、その周囲に築かれた千足（せんぞく）（岡山県岡山市、墳丘長80メートル）以下の六基、指呼（しこ）の間にある小造山（同県岡山市／総社市、142メートル）等々は、この大氏族の有力メンバーで、九州に出自の源をもつらしき人（千足）、朝鮮半島との関係が深そうな人（榊山）など、背景に広いネットワークをうかがわせる。さらに、小造山の北側や西側には、大きいけれども低い方墳の折敷山（おしきやま）（総社市、一辺44.5メートル）を核とする雲上山（うんじょうやま）古墳群や、法蓮（ほうれん）古墳群など、大氏族の中堅から基底をなす多数のメンバーたちによる小型の方墳や円墳が数十基集まっている。こうした古墳の数をみても、3世紀から4世紀中ごろまでの古い氏族にくらべて、構成人数が大きく増えていることがわかる。

このような大氏族を中心に再編されたキビの地域社会の人びとやその営みにも、変革が起こっている。もっとも目立つのは、朝鮮半島からの移住者である。これまでは「渡来人」と呼称されてきたが、日本列島からの視点のみに限られた表現であって本書の姿勢にそぐわないし、「○○人」という言い方そのものが人間集団の表現として柔軟性を欠き、近年国際的議論では極力避けられていることから、ここでは移住者とよぼう。

移住者の営みがキビでもっとも色濃くうかがえるのは、先に触れた高塚のマチである。このムラでは、カマド付きの竪穴住居や軟質土器（土師器より硬く、陶質土器＝須恵器より軟らかい灰色の土器）など、朝鮮半島に由来する生活の跡がみられ、そこからの移住者がたくさんいたことがうかがえる。また、高塚のすぐ南西にある窪木薬師（くぼきやくし）（総社市）のムラでは、朝鮮半島から輸入された鉄鋋を材料とした鍛冶で各種の鉄器が作られている。そのうちの鉄鏃は、日韓の考古学に通じた亀田修一氏が指摘するように、『古墳時代の歴史』第4章で述べた朝鮮半島由来の短頸式鉄鏃である。

さらに、高塚や窪木のある総社平野の北の山裾では、キビで最古、全国的にも古い時期に位置づけられる陶質土器の窯（奥ケ谷窯跡）が発見されている。鍛冶（鉄器生産）や窯業（陶質土器生産）といった最新の技術を、朝鮮半島からの移住者がもたらし、キビの大氏族が起こしたこれらの地域新産業複合体の主体を作っていったのだろう。このことは、古墳時代に都市はあったのか無かったのかという、比較的古くから議論されてきた問題と深く関わる。

＊

