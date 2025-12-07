那須川天心は、すべて想定内だった…父・真吾氏が明かす、「天心選手の方が有利」という下馬評を覆した「完全勝利」までの道のり

11月24日、世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級王座決定戦が行われ、井上拓真選手は那須川天心選手と対戦し、3-0の判定で勝利しました。

井上拓真選手の父親兼専属トレーナーであり、『努力は天才に勝る！』の著者である井上真吾氏へのインタビューを前後編に分けてお届けします。【後編】

1，2ラウンドは練習の成果を出せていなかった

――試合内容ですが、1，2ラウンドは、やはり那須川選手のペースだなと思ってらしたのでしょうか？

井上真吾（以下、真吾）：というより、1，2ラウンドは拓真が固くて練習でやってきたことを出せていなかったんですよ。第1ラウンドにしても、最後に天心選手にいいパンチを当てられて取られましたが、あれがなかったらどちらに行っていたかわからない。固かったというだけで、そんなに悪い出来とは思わなかった。

だから第1ラウンドが終わったときには「拓、固いよ」「もっとリラックスしよう」とアドバイスしました。2ラウンド目も、「もうちょいほぐしたいな」というのはありましたが、第3ラウンドからはいい動きになったので、そのあとは「この感じでいいよ」「あとは色濃くね」つまり、その動きでいいけれど、その一つ一つをさらに強度を上げてやろうねと。それと、つねに圧をかけていこう。ただそれも行きすぎないで、つねに下がれる準備もしながら、と。

――プレッシャーをかけながら行きすぎない、というのは案配がむずかしそうですが。

真吾：でもそれを練習でやってきたんで。それができてたんで、「いいな、いいな！」「このペースで行こう」と思っていました。

――1，2ラウンドの時点では、このまま「天心ワールド」に引きずり込まれたらまずいかなと思いましたが、そのような危惧はなかった？

真吾：固さが取れなかったら、それもあり得たと思います。だから1，2ラウンドの時点では、このままだったらいやだなという思いはたしかにありました。ただ第3ラウンドで固さが取れたので、これだったら行けるなと思いました。

那須川選手は「想定内」だった

――那須川選手のパンチ力はどうでした？ 戦前はパンチ力がないのではないかと言われていましたが。

真吾：（苦笑）プロのボクサーですから、タイミング良く当たったらダメージないわけないですよ！ だからそういう考えは戦前にも毛頭なかった。つねに「ディフェンスはしっかりしようね」と言っていました。

――そういうのは素人の愚問でしょうか。

真吾：愚問ですねえ。どの選手もタイミング良く当たれば効きますよ。

――1，2ラウンドは拓真さんが「動かされている」ように見えましたが、それ以降は天心選手は下から拓真さんに煽られて、重心が高くなっているように見えました。

真吾：それが、プレッシャーがかかっていたということで、こちらの狙いに嵌まっていたということです。それに加えて拓真の飛び込んでの細かいパンチが当たっていた。そうなると、相手は下がるしかなくなりますから。距離にしても、おおかた拓真のほうがコントロールしているなと思って見てました。

――天心選手の左ストレートはほとんどかわしていましたね。

真吾：1ラウンド目のあとは見切ってた。

もともと天心選手は、タイミングはいいけれど単調じゃないかな、と見てたんですよ。その意味では拓真はけっこうやりやすかったんじゃないでしょうか。

――那須川選手の「引き出しの少なさ」が露呈してしまった？

真吾：そうですね。それはあるんじゃないですか。もしかしたら、拓真の技術が天心選手を押さえ込んだんで、テクニックが出せなかったのかもしれませんが。

自分、いつも試合前には、相手選手に対して過大なイメージと、なんとなく「こうかな」というイメージを作って試合展開を想定します。今回の天心選手は後者、すなわち想定内、「これだったら対応できるな」というイメージの方で試合が始まったんで、「あ、これはこのまま押し通せば行けるな」という手応えは、最初の方からありました。

――下馬評では、毎回の那須川選手の「伸びしろ」が大きいので、今回も「化けて」来るのではというのが大方の予想でしたが。

真吾：そこは感じなかったです。自分が過大評価していたレベルには来なかった。想定内、あるいは「あ、単調でやりやすいな」という感じ。

なので3ラウンド目以降は、今のまんまで、それを「色濃く」、どんどんどんどん上げて行こうと。天心選手はペースを握られて、苦しかったんじゃないでしょうか。

――たしかに第11ラウンドにはオーソドクスに構えを変えたりして、苦し紛れに見えました。

真吾：天心選手も悩んでるな、というのは感じました。クリンチでもみ合っているときに天心選手と目が合ったりもしてるんです。そういうときに「あー、すごい悩んでるんだな」というのはめちゃめちゃ感じましたから。

それはつまり、こちらのペースで試合ができているということなので、試合が終わった時点で、「これは勝った」という手応えはあった。

もっとも拓真には、いいペースで試合を進められていたけれど、「絶対に気を抜くな！」「表情にも出すな」と言い続けました。「表情に出さない」というのは試合前から言ってました。試合中、良くても悪くても「最後まで淡々と、ポーカーフェイスで行けよ」と。それだけでプレッシャーになるからと。

「無敗の天心選手に黒星をつける」

――たしかにリングインのときから、派手な天心選手のパフォーマンスに比べて地味かなと思っていましたが、それも考えがあってのことだったのですね。

真吾：それは練習のときから言ってました。「無敗の天心選手に黒星をつける」ためにはそれくらいの強い気持ちでやらないとダメだと思ってたんで。

だから11，12ラウンドも、「これまでポイントを取っているから大丈夫」ではなく、最後まで勝ちに行く、やれることをぜんぶ出し切ってポイントを取るつもりで臨みました。

――今回のような試合ができれば、今後の展望も明るいのではないでしょうか。

真吾：やる以上は、いつも今回のようにやらなければダメなんです。それができないようだったらやめた方がいい。

――ただ今回については、大きな壁をぶち破ってくれたという手応えはあるのですよね。

真吾：もちろんです！ 本人も「次もこんなふうにやりたい」と言っているんで。でも次はこれ以上の練習をやらなければならないと思ってます。

戦前、海外のオッズも含めて、天心選手の方が有利という見方が多かった。でも自分は、「言いたいようにゆっとけば」と思ってました。一緒にいて、一番近くで拓のいいとこも悪いとこも見てるのは自分なんで、練習に入ったときから、「拓真がこの練習をしっかりやってくれれば絶対に勝つ」というイメージはできていた。だから周りの評価は関係なかった。

まず自分は、拓真をどんだけ仕上げることができるか、それが一番大事だった。そのところで今回は、お互いの気持ちが「バチーン！」とリンクできた。

尚弥とは毎回、同じ気持ちでリンクできていたけれど、拓真とは今回が初めて。性格もあるし、そこが難しいところなんですよ。自分、拓真はこれまで、持ってるポテンシャルの60パーセントぐらいしか出せていないと思ってた。それで歯がゆいところがあったけど、今回ついに、自分が何を求めていたのかをわかってくれたと思います。

ずーっと言ってたんですから！ 「こういう練習をやろうっ」「こういう気持ちで練習には臨まなくちゃだよ」「そうすると、絶対に結果がついてくるから」って。

――今回、拓真さんは、真吾さんがおっしゃっていたことがようやく「ストン！」と肚に落ちたのですね？ 「ああ、こういうことだったのか！」と。

真吾：「父さんがいなかったら絶対に勝てなかった」って、うちのにも言ったそうですから。だから本人、ほんとにそう感じているはずですよ。

――では拓真さん、これから変りますね。

真吾：いや、もう変わったんです。「ここまでやるとこうなるんだ！」という手応えを自分の体で摑んだんで。

自分から見たら、これまで拓真は自分のマックスまで練習をやりきっていなかった。でも、今回、初めてそれがやりきれた。今後も自分の限界を自分で作らず、少しずつでも可能性を広げていかなくちゃならないと思います。

試合の後、地元の行きつけのラーメン屋さんを遅い時間だけど開けていただいて、食事をしながら映像を見ました。みんなから「気持ちの入ったいい試合だった」と言っていただいて、ほんと、うれしかったです。映像として客観的に見ても現場での感覚とのズレはなかったので、自分としては気持ちよく、呑みながら試合を反芻することができました。

今までは、勝った試合でも、拓の場合は何か不満が残ってた。でも今回はそれがまったくなかった。だから映像を見ていてもすごく気持ちがよかったんです。

激闘の後は…

――こういう激闘の後は、選手はやはりしばらく休むのでしょうか。

真吾：たしかに精神的な疲れは大きいので、少しは休むと思います。でもそれはほんの数日で、またすぐ練習に入るでしょう。せっかくのいい流れを途絶えさせたくない。だってもったいないじゃないですか、このいい感じをリセットしてしまうのは。だから例えば1ヶ月休むようなことは、うちの場合はないですね。2，3日後には軽く走りはじめて、10日後にはジムワークを始めるんじゃないでしょうか。そもそもアマチュアのころからそうなんで。精神的に一瞬リフレッシュしたら、肉体的には今の状態を維持して、さらにそこから徐々に徐々に上げていく、そういう練習に入っていった方がいいと思うんです。

――真吾さんも、尚弥さんの試合が近づいていますから、ゆっくりしてはいられない？

真吾：もう自分は「尚弥モード」に入ってます。昨日、ピカソ選手の試合の映像を見たんです。それでピカソ選手のイメージは自分の中でできたんで、明日からはそれを尚に当てはめて、話し合いながら練習を組み立てていこうと考えています。

（11月30日電話インタビュー。聞き手:講談社現代新書編集部）

