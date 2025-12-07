QuizKnockの注目度がにわかに高まっている。知名度の高い伊沢拓司ではなく、他のメンバーのテレビ出演が増加し、活動の幅を広げているのだ。その背景についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】フワちゃんと帰路につく伊沢拓司。東大王時代の伊沢の姿なども

＊ ＊ ＊

3日夜、3時間半特番『ザ・タイムショックZ〜雑学だらけの最強クイズ王決定戦SP』（テレビ朝日系）が放送され、"ある異変"にネット上がザワつきました。

『ザ・タイムショック』は1969年にスタートした同局きってのクイズ番組であり、3年ぶりの復活放送だった今回は18人が出演。アンミカさん、石黒賢さん、岩田明子さん、浮所飛貴さん（ACEes）、えなりかずきさん、岡部大さん（ハナコ）、佐々木久美さん、塩見きらさん、那須雄登さん（ACEes）、肉乃小路ニクヨさん、野口聡一さん、松井ケムリさん（令和ロマン）、三浦奈保子さん、宮崎美子さん、森香澄さん、森本晋太郎さん（トンツカタン）が出演する中、決勝に残ったのはQuizKnockの鶴崎修功さんと、ふくらPさんでした。

他のタレントを押しのけるような形でQuizKnock同士の一騎打ちが行われ、ふくらPが優勝して番組は終了。発起人かつCEOでシンボル的な伊沢拓司さんは知っていても、「この2人はまだ知らない」「QuizKnockそのものが分からない」という視聴者も多い中、ゴールデンタイムの番組を独占状態になったことが反響を集めました。

さらに鶴崎さんは8日夜に放送される『Qさま!!』（テレビ朝日系）にも出演。カズレーザーさん、宇治原文規さん（ロザン）、伊集院光さんら12人のタレントとアナウンサーと競い合う形で出演します。

なぜクイズの専門家である彼らがタレントに混じる形での出演を増やし、なぜ知名度の高い伊沢拓司さんではなく、他のメンバーが中心となっているのでしょうか。

「クイズ王」以外の知名度アップ

QuizKnockは、伊沢拓司さん、河村拓哉さん、須貝駿貴さん、鶴崎修功さん、ふくらPさん、山本祥彰さん、東問さん、東言さんのメンバー全員がクイズ番組に解答者として出演。

さらに伊沢さんは情報番組や教養バラエティなど多くの番組に出演しているほか、鶴崎さんはゲーム巧者として『ラヴィット！』（TBS系）などに出演、ふくらPさんは『DayDay.』（日本テレビ系）にレギュラーコメンテーターとして出演、東問さん・東言さんが『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ）に出演するなど、徐々に幅を広げています。

注目は芸能人と競うクイズ番組への出演は伊沢さん以外のケースが大半を占めるなど、戦略的な"脱・伊沢"が進んでいること。伊沢さんは「クイズ王」という"別格"の立場を保ちつつ、他のメンバーは知名度を上げ、活躍の場を広げていくという好循環が定着しつつあります。

QuizKnockのメンバーがワタナベエンターテインメントに所属していることも出演数が増えている背景の1つですが、彼らの強みはそれだけではありません。各局のバラエティ制作スタッフに話を聞くと、「地頭がいいから求められていることに気づくのが早い」「クイズが強くてもタレントに毒づくなど調子に乗ることがなく常に謙虚」「クイズ番組への出演を本当に喜んで楽しんでくれる」などの長所をあげていました。

一方、彼らのことをよく知らない視聴者にしても、「頭の良さそうな人たち」「前に出すぎたり大声を張り上げたりがなくスマート」などと嫌われづらいポジション。インテリタレントを完封するようなクイズの強さも含め、番組のアクセントになっています。

タレントの目線に降りられる柔軟性

ただ、それらの長所も「若年層に圧倒的な人気がある」という強みがあってこそ。QuizKnockはテレビ番組への出演数が増える前から、登録者数261万人を誇るYouTubeなどのネット上で人気があり、特に学生層から厚い支持を受けていました。

制作サイドにとって彼らはそんな若年層に番組の視聴をうながせる貴重な存在。さらに「タレントの出演者がレベルアップして、対抗できる新星がなかなか現れない」「絶対王者のカズレーザーなどと争える存在がほしい」などの背景もQuizKnockへの重要性が高まった理由の1つでしょう。

そもそも伊沢さん、鶴崎さん、東兄弟らの名前が知られたきっかけは、約1年前まで放送された『東大王』（TBS系）でした。ただ、同番組は「クイズ巧者のタレントたちを相手に連戦連勝する」という規格外の強さがベースになっていただけに、現在タレントに混じってクイズ番組に出演することに「なぜ？」「勝って当然では？」などと違和感を覚える人もいるようです。

しかしそれはポジティブな意味で「QuizKnockのメンバーがクイズ番組や出演タレントの目線に降りてきている」からでしょう。「難問なら圧勝できるけど、難易度を落としたり、タレントに有利な問題では互角に近い戦いになることも多い」のですが、彼らはそれを理解した上で「気持ちのいい負けっぷりを見せられる」ところも制作サイドから評価されているポイントの1つ。そんな彼らの存在がクイズ番組にエンタメ性をもたらしているのは間違いないでしょう。

クイズに限らずこれまで多くのテレビ番組がYouTuberやネット配信者を起用してきましたが、制作サイドの狙いがハマるケースも、本人が満足できるケースも少なく、定着することはほとんどありませんでした。

その点、QuizKnockは最もテレビ局が安心して起用できるネット配信者と言っていいのではないでしょうか。それだけに伊沢さんに限らずメンバー全員がテレビでの活躍を増やしていきそうなムードが漂っています。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。