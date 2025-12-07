食は人や歴史すら動かす。

「腹すかしたもんにうまいメシを食わしたら、それが一番の正義やっていう。そこは『アンパンマン』と同じ考え方ですね（笑）」

今年、『愚道一休』で新田賞と渡辺賞をW受賞するなど、話題作には事欠かない、木下昌輝氏の書き下ろし新作『豊臣家の包丁人』。その名の通り、描かれるのは来年の大河ドラマで注目必至の秀吉・秀長兄弟や豊臣家の命運だが、最大の見物は大角与左衛門という、謎に包まれた実在の人物を主人公に据えたことだろう。

例えば大坂冬の陣に駆け付けるも間に合わなかった序章「初陣飯」の語り手、天野六右衛門が、〈包丁人の大角が、大坂城の台所に火をつけた〉〈与左衛門が内応したから豊臣方は総崩れになった〉と聞き、件の男を京の豊国社で待ち伏せした時、大角は齢60強。〈銀色の総髪、右頬に古傷〉などと特徴を慎重に確かめたのは、皆が探し回る大罪人を捕えれば2年前に死んだ元三河三奉行の父・康景の汚名を雪げると考えたからだ。

しかし彼は空腹と緊張のあまり気を失い、気づくと小さく刻んだ鳥まで入った粥を差し出す男の姿が──。こうして伝説の包丁人の40年に亘る昔語りを、私達読者もまた聞くことになる。

「元々は『真田丸』に出てくる大角与左衛門を観て、フィクションかと思ったら実在の人物なことを知ったのがきっかけです。いつか書きたいなあと思いながら、ご縁がなくて。そんな時に『豊臣兄弟！』の噂を聞いて、書くなら今しかないと。

そもそも豊臣家の栄華が清州城の台所奉行に始まり、台所の火で終わるなんて出来過ぎなのに、意外と知られていないんですよね。史料的にも大坂城を焼いたことや豊国社の灯篭に今も名前が残っているくらいで、出自やどんな料理を作ったかまでは残っていない。

だとしたらそこは史実に根ざした面白い大ウソをつこうと思って、実家が焼鳥屋をやってる友達に当時の資料を渡してレシピを考えてもらったり、毎週ファミレスに集まって会議をしたり、結構苦労はしました。僕は地元誌にグルメ記事を書いていた頃も食う専門で、料理はド素人なもので」

それにしては食欲をそそり、かつ局面を一変させる品々が随所に登場する本書では、一章「喧嘩飯」から六章「契り飯」までは秀長、七章は秀吉、八章は秀頼が語り手を務め、彼らの死を包丁人大角は独り生き残り、見届ける。

物語は後の秀長、22歳の木下小一郎が、〈反故紙〉を重ねた粗末な帳面をながめ、〈これだけ蓄えがあれば、変事が起こっても大丈夫〉と安堵する場面から始まる。

忙しい兄・藤吉郎に代わって実務を担う彼は薪代や米代の節約に精を出し、包丁人頭に〈いつものやつやるか〉と言って野菜屑や臓物類の入った籠を持ってこさせ、自ら手を突っ込むこと度々。〈たわぁけぇ。これのどこが屑だ。まだ食えるだろう〉と怒鳴られる側は災難だが、家族の安泰と幸せが彼には一番大切なのだ。

この時、与左こと大角は藤吉郎が酒場で拾ってきた同じ22歳の下働きに過ぎず、喧しい姉・智や最近好いた人ができたらしい妹の朝日、強引だが気遣いのある兄嫁寧々の他、信長や丹羽長秀といった面々も順次登場。特に社交的で良くも悪くも情深な母・仲が与左に浜の飯を食べさせたいと言って熱田の浜に皆で連れ立ち、火の周りに石を並べ、貝を焼く〈浜焼き〉に興じた際、参詣帰りの武家の一行まで輪の中に誘うシーンがいい。

実はその一行こそ、天野康景ら三河武士を連れた家康だった。皆が楽しむ様子を見て、〈わしの家族だけがつまらぬものかと思っていたが、ここも似たようなもの〉と悪態をつき、それでいて〈そのみんなに、わしは入らないのか〉と寂しそうに呟く家康は、数ある家康像の中でもかなり新鮮だ。

「家康ほど親子の縁が薄い英雄もいないし、対照的に豊臣家は親子の情がめちゃめちゃ厚い家で、そんな彼らや『ゴルゴ13』みたいな凄腕の仕事人の姿を通じて、家族とは何かについて書く。それがテーマでした」

勝者より弱者の物語を書きたい

家族のために蓄えた金を、出世を口実に勝手に使おうとする兄と絶交して4年。小一郎に〈食えない腑を料理にするもしないも、味噌次第だ〉と言って与左が食べさせた〈雉の青搗〉や、あの千宗易の心を動かした〈隠し井戸〉の水。そして〈酪から酥ができ〉などと仏典にある〈醍醐〉の謎に憑かれたある包丁人一族の悲劇まで、実は味以上に、食べた状況や相手がものを言うのが料理に思えてくる。

「例えば僕の大学の教え子に人生で一番のメシを聞くと、フレンチとかじゃないんです。中にはおばあちゃんがずっと嫌いやったけど、どて焼き食べて見直したって子もいたり、これ、いい質問やなあと思って（笑）。

僕ですか？ 母の田舎の高知で食べた浜焼きですかね。たまに殻で口の中をケガするけど、それもいい思い出でした。その人の家庭環境とか背景が見えてくるのが食だと思うんです。いい面も悪い面も含めて。

秀吉なんて最大の弱点が家族だし、秀長も兄弟愛を相当拗らせている。『スター・ウォーズ』もそうですよね。家族は実は物語の王道で、それも勝者よりは敗れた側が創意工夫して立ち上がるカッコよさとか弱者の物語を、僕は書きたいんです」

終始寡黙な大角にも当然家族はいた。その顔や心の傷と醍醐の謎とが交錯する終章まで、時代は信長から秀吉、家康の世へと一気に駆け抜け、その問答無用な流れに爪痕を残すような、食と家族を巡る物語である。

【プロフィール】

木下昌輝（きのした・まさき）／1974年奈良県出身。2012年にオール讀物新人賞を受賞、2014年『宇喜多の捨て嫁』で単行本デビューし、歴史時代作家クラブ新人賞、舟橋聖一文学賞、高校生直木賞を受賞。2019年『天下一の軽口男』で大阪ほんま本大賞、『絵金、闇を塗る』で野村胡堂文学賞、2020年『まむし三代記』で日本歴史時代作家協会賞作品賞と中山義秀文学賞、2022年『孤剣の涯て』で本屋が選ぶ時代小説大賞、2025年『愚道一休』で新田次郎文学賞と渡辺淳一文学賞を受賞。180cm、85kg、A型。

構成／橋本紀子

※週刊ポスト2025年12月12日号