「古臭くてダサい」イメージが一変…干し芋が「美意識が高い」おやつとして若い女性にヒットした理由

古臭い保存食のイメージがあった干し芋だが、いまや女性を中心にダイエットにも良いおやつとして広く受け入れられている。茨城県ひたちなか市にある干し芋メーカー「幸田商店」の鬼澤宏幸社長は「市場規模は200億円に拡大した」と話す。

干し芋の産地日本一に輝く茨城県はいまや「干し芋大国」に。茨城のアンテナショップ「IBARAKI sense」（銀座）の宮粼実奈子店長は「この店に着任するまでは、これほど干し芋が受け入れられていると思っていなかった」と驚きの顔を隠せない。

宮粼さんは茨城県城里町出身。子どもの頃オヤツといえば干し芋だった。「また干し芋なのって思ったことが何度もある」と語った。

「ところが、いまや茨城といえば干し芋。私自身びっくりしています」

「古臭くてダサい」イメージが変わったワケ

干し芋がトラウマだった女性がもうひとりいる。幸田商店の社長補佐として広報を担当する鬼澤佳那さんだ。干し芋メーカー二代目の長女に生まれた佳那さんは、「子どもの頃、干し芋なんて古臭くて、ダサいってずっと思っていた」と笑いながら話してくれた。

「うちが干し芋屋だなんて恥ずかしくて誰にも言えませんでした。友達には『うちは食品会社なの』って話していました」

古臭くてダサいと思われていた干し芋のイメージを塗りかえたのが、佳那さんの父、鬼澤社長だ。保存食だったニッチな干し芋に健康食品という新しい市場を創造したのが鬼澤社長だ。新卒で「国分グループ」に入社。10年間様々な商品開発を担当し、32歳のとき（1994年）、家業の幸田商店に入社。当時の社員数は約30人、売上は7億円だった。

「干し芋の主な客層は中高年女性でした。若い女性に『ダサい』と思われていた干し芋のイメージを変えなければ、未来はないと痛感していました」

干し芋は、落花生や干し柿と一緒にスーパーマーケットの生鮮売場に並んでいた。しかも秋から冬に売られる季節商品だった。年間を通じて若い女性に気軽に食べてもらえる市場をつくろうと考え、当時台頭してきたドラッグストアにアプローチ。

「干し芋は食物繊維が豊富で、かつ無加糖で、ミネラル分のカリウムや鉄分、ビタミンも豊富な天然のサプリメントであり、無添加のスイーツだとドラッグストアに提案しました」

2003年頃、ドラッグストアが干し芋を「ダイエット中のおやつ」として販売したところ大ヒット。他店からも引き合いがあり、売上が伸びていった。九州には干し芋を食べる文化がなかったが、健康食品として認知されたことで福岡に本社があるドラッグストアでもよく売れるようになっていった。

2007年頃からコンビニエンスストアとの取引も始まった。コンビニエンスストアの主な客層の若者が干し芋を食べてくれるようになった。干し芋は健康食品であり、罪悪感を感じずに食べられる無添加のスイーツとして若い女性のハートを射止めた。

幸田商店では、ドラッグストアやコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ネット市場、自社ECサイトでも干し芋を販売している。しかも販売チャネルによって商品を細分化しているため、商品アイテム数は300種類以上。OEMを含めるともっとあるそうだ。

「30年かけて新しい市場を開拓し、干し芋のポテンシャルを引き出してきました」

茨城が「日本一の干し芋の産地」であり続けるために

現在、幸田商店の干し芋の売上は約30億円。社員はグループで約240人。国内で流通する干し芋のシェアの2割を誇るリーディングカンパニーに成長した。けれど、「うちだけがよればいいという発想はない」と言い切る。

幸田商店があるひたちなか周辺では、6次産業を展開するサツマイモ農家が多い。収穫したサツマイモを自分たちで干し芋に加工し、販売も手掛けているというのだ。

「家族経営で数人を雇用する農家が多く、年商4000〜5000万円もざらです」

コメ農家の時給は10円。方や、ひたちなかに限らず、茨城で6次産業を進めるサツマイモ農家ははぶりがいいようだ。農家を継ぐ若者も少なくない。

「うちではサツマイモ農家に苗を提供したり、技術提携もしています。彼らは干し芋を直売していますが、うちが買い取っているものもあります」

茨城が日本一の干し芋の産地としてあり続けられるように貢献する。それが企業としてのビジョンだと豪語する。

「干し芋全体がよくなれば、うちもよくなる。これが幸田商店のポリシーのひとつです」

直売所では売上の8割が「干し芋」になることも

サツマイモ農家の干し芋だけを扱う店がひたちなか市内にある。「JA常陸長砂ファーマーズマーケットここすな」だ。

広い店内には、地元産の野菜やコメなどと一緒に、近隣のサツマイモ農家が作った干し芋が売られていた。同JAに登録するサツマイモ農家は100軒以上。10月下旬のこの日は、14軒のサツマイモ農家が作った干し芋が1台のブースに並んでいた。山井祐樹店長によれば、干し芋の加工がスタートする12月から品数が増えていくそうだ。

「商品点数がピークを迎える12月は売場を拡張します」

サツマイモ農家約100軒分の干し芋が3台のブースに並べられ、飛ぶように売れていく。欠品しないようにサツマイモ農家が連日干し芋を搬入する。自分で食べる人もいるはずだが、御歳暮に干し芋を送る人も多い。箱の用意もあり、配送サービスも行なっている。

「干し芋の売上は年間約4億円。繁忙期になると売上の8割が干し芋になります」

品種では紅はるかの売上が断トツだ。他の品種の干し芋もあるが、主力は紅はるかだ。ところが、「IBARAKI sense」の宮粼店長によれば、紅はるかではない品種を選ぶファンが微増しつつある。ねっとり系ではない品種を好むファンが徐々に増えているというのだ。

干し芋ブームをつくり、牽引してきたのは紅はるかだが、いろいろな品種を食べ比べ、好みの味を見つけるのもまた一興。2026年1月9日から12日まで有楽町駅前で「ほしいも全員集合まつり」が開催される予定。好みの干し芋を掘り出すチャンスかもしれない。

