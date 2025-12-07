ニュージーンズ”白旗投降”の全内幕と、露呈したメンバーの「2対3」分裂劇

韓国トップグループのひとつであるNewJeans（ニュージーンズ）が、所属事務所ADOR（アドア）との専属契約をめぐる泥沼の争いに終止符を打ち、事実上の「白旗投降」をした。このニュースは大きな反響を呼んだが、韓国メディアが今、冷ややかな視線を向けているのは「なぜ敗訴したのか」という法的根拠に加え、復帰発表の土壇場で露呈した「メンバー間の亀裂」と「未熟なコミュニケーション」だ。裁判は単なる芸能トラブルの枠を超え、K-POP産業における契約の重み、そして「革命」を叫んだ若きアーティストたちが直面した冷厳な経済的現実を浮き彫りにした。

契約解除理由は「重大な違反」と認められず

韓国経済誌「韓経ビジネス」（11月30日付）の分析によれば、NewJeans側は「前代表プロデューサー（ミン・ヒジン氏）の解任」、「不当な待遇」、「コンセプト模倣」などを契約解除の根拠として主張し、独立への道を模索していたという。

しかし、11月30日にソウル中央地裁が下した判決は、残酷なほど明快だった。「ADORとNewJeans間の専属契約は有効である」――。

裁判所は、メンバー側の主張する不満を、契約維持を困難にする重大な違反とは認めなかった。特に「契約書に『特定人物がマネジメントを担うべき』といった条項が存在しなかった点は決定的であり、代表交代を理由に契約を破棄する根拠にはなり得ない」と判断されたのだ。

さらに同誌は、ADORがNewJeansを育成するために行った多額の先行投資と運営コストに着目している。

「練習施設、制作費、プロモーション費用など、初期段階から事務所が負担してきた投資が回収されないまま契約解除が認められれば、エンターテインメントのビジネスモデル自体が崩壊する」

裁判所はこの構造的リスク、すなわち「先行投資」と「事業の安定性」を重視した。争点は「感情」や「信頼」ではなく、経済合理性と契約義務だったのである。 記事は「専属契約が『個人の不満』で揺らぐものではなく、制度と投資に基づいた仕組みであることを司法が明確化した」とし、法的観点から見ればNewJeans側の「完敗」であったと総括している。

違反金「1人当たり10億ウォン」の現実

法的敗北に加え、彼女たちを追い詰めたのは経済的な「代償」だった。韓国の有力スポーツ紙「スポーツソウル」は今回の事態を「K-POP産業の『革命家』を自称したNewJeansの試みは失敗に終わった」と厳しく断じている。

彼女たちにとって、この1年はADORからの「脱出劇」だった。昨年9月のミン・ヒジン前代表の復帰を求める緊急ライブ配信に始まり、11月の緊急記者会見での一方的な契約解除通告と、強硬手段を重ねてきた。しかし、その独立路線は完全に封じられた。決定打となったのは、裁判所による「独自活動禁止の仮処分」の認容と、11月30日の敗訴判決だ。

判決直後、メンバー側は「即時控訴」の構えを見せていた。しかし、控訴期限である11月13日の前日、11月12日になって突如として「復帰」を宣言し、控訴を放棄した。なぜか。

「スポーツソウル」はその背景について、「抗えない“現実的圧力”があった」と分析している。

「法廷闘争が長期化すれば、活動の空白期間が生まれ、キャリアに致命的なダメージとなる。加えて、莫大な訴訟費用ものしかかる。さらに決定的だったと見られるのが、独自活動を強行した場合に課される『間接強制金』の存在だ」

同紙によれば、その額は違反1回につきメンバー1人あたり10億ウォン（約1億1000万円）に達するという。理想や感情だけでは動かせない「カネと契約」の重みを前に、彼女たちはUターンを選択せざるを得なかったのだ。

復帰発表で露呈した「2対3」の分裂劇

しかし、この「復帰」は美しい和解劇とは程遠いものだった。同紙が特に問題視したのは、11月12日の復帰発表のプロセスで見えた「ちぐはぐさ」と「不穏な空気」である。 報道によれば、メンバー5人の復帰は一枚岩ではなく、「別々」に行われたという後味の悪さを残した。

まず11月12日の午後5時頃、ADOR側が公式プレスリリースを通じ、ヘリンとヘインの2名について「裁判所の判決を尊重し、専属契約を遵守する決定を下した」と発表した。これは事務所主導の、形式に則った手続きといえる。

問題はその後だ。約2時間40分後の同日午後7時46分頃、残るミンジ、ハニ、ダニエルの3人が、法律代理人を通じて「別途」に復帰の意思を発表したのである。

同じグループでありながら、なぜ発表が割れたのか。3人の声明文には、耳を疑うような「言い訳」が含まれていたと同紙は伝えている。

「あるメンバーが現在、南極におり、伝達が遅れたため、現在ADORからの返信がなく、やむを得ず別途立場を表明することになった」

誰が、なぜ、南極にいるのかについての具体的な言及は一切ない。「南極」という突飛なワードが登場したことで、メディアや世間の困惑は深まった。

さらに、ヘリン・ヘイン組の発表とは異なり、ミンジ・ハニ・ダニエル組の声明には「裁判所の判決を尊重する」「契約を遵守する」といった従順な表現が含まれていなかった。

このため、3人の発表はADORとの最終調整を経ていない「見切り発車」だったのではないかという観測も流れている。実際、ADOR側は直後に「3人の復帰意思について、その真意を確認中である」という、困惑とも不信とも取れる留保的なコメントを出している。

独立の痕跡を消し去る「SNS削除」

こうした混乱の中、水面下では「独立の夢」の片付けが進んでいる。昨年11月以降、独自の活動発信の場として使用されていた“NJZ”名義のSNSアカウントに動きがあった。今月に入った12月1日、投稿がすべて非公開となり、フォローが一斉に解除された後、アカウント自体が削除されたのだ。

このアカウントは、新グループ名や声明文を発信する「独立の象徴」だった。韓国メディア各社は、この痕跡の消滅を「ADORとの再始動に向けた整理」と分析している SNS上でも「いよいよ再始動に向けて整理が始まった」という反応がある一方、「独立路線の象徴が片付けられたことで、強制的にシステムに再統合されていくようだ」という諦念の声も聞かれる。

「縫合」された傷口、不透明な未来

騒動は一見、「アーティストvs事務所」の対立が収束したように見える。しかし、その実態は「解決」ではなく、無理やり傷口を塞いだ「縫合」に過ぎないという指摘は根強い。

「韓経ビジネス」は今回の判決を「育成型芸能ビジネスにおける投資と契約の安定性を司法が支持した事例」と位置づけた。制度の重みが、個人の反乱を押し潰した形だ。

復帰の過程で露呈した「ヘリン・ヘイン」と「ミンジ・ハニ・ダニエル」の温度差、そして「南極」という不可解なコミュニケーション不全。これらは、メンバー間の意思決定プロセスや、事務所との信頼関係がいまだ正常化していないことを示唆している。

ADORは「活動準備を終えている」とするが、内部的に分裂した空気を収拾し、以前のような「ワンチーム」として大衆の前に立てるのか。

「革命」に失敗し、重い制度と借金のプレッシャーの上に立たされたNewJeans。その再出発は、あまりにも多くの火種を抱えている。

