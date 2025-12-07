「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。チャンピオンズカップ・Ｇ１（１２月７日、中京・ダート１８００メートル）の予想を公開した。

粗品が「展開次第ではどの馬が勝ってもおかしくない。馬券的にはとても難しいが、今のダート界は個人的に一番おもしろい」と強調した今年のレースは、本命に８番のウィルソンテソーロを指名。「ナルカミ、ダブルハートボンド、ウィリアムバローズと強力な先行勢が揃ってしまったので、前走逃げた馬を買いにくくなってしまいました。２年連続でレモンポップは逃げ切り勝ちをしたんですが、やはりこのコースを逃げ切るのはなかなか難しく、同型が揃っていれば、さらに難易度は上がる」と展開面を重視したようだ。

さらに「今回はハイペースになると予想していて、展開的に前３頭が潰れて直線垂れてくるので、内がさばきにくくなる」と予想。そうした展開面から「絶好のポジションを確保できると思っています。２年連続で１着から３着が同じとリピーターが多いレースで適性は間違いないし、川田ジョッキーが継続騎乗なのも心強いです。レモンポップが引退して今年が最大のチャンス」と見解を示した。

対抗には、「メイショウハリオとサンライズジパングと悩んだんですが、枠の並びと展開予想から」９番のアウトレンジをピックアップ。「２列目の真ん中でレースを進められると思っています。前走は展開と馬場が向かず７着と負けてしまったんですが、前々走の帝王賞ではミッキーファイトにあと一歩のところまで迫り、能力を見せた」と評価した。

今回の買い目は「前残りパターンも考慮して勝っていきます」と３連複中心の買い方を披露。軸２頭ながしで（８）（１２）―（２）（３）（６）（７）（９）（１０）（１３）（１６）の計８点、（８）（９）―（２）（３）（６）（７）（１０）（１２）（１３）（１６）の計８点にくわえ、（２）（８）（１２）の１点（テロップでは２、１８、１２と掲載）も追加している。

粗品は「先週、勝ってますから。たぶん、僕わかるんですけど、この１年、ここから毎週勝つ気する」とジャパンＣの的中で自信満々。コメント欄には「ナルカミ本命にせんかい！」「ここ最近の流れでは粗品の対抗は切り」「行った行った決着濃厚で草」「凄い自信無さそうな感じ満載ですね」「これ飛ぶやつだな」「これも的中の予感」「ここから連勝の始まりですね」「取捨が本当に難しい」「３連単やめたの？」などの反応が寄せられている。