"1日で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーなどで知られる悪名高きインフルエンサー、イギリス出身のボニー・ブルー（26）。インドネシアのバリ島でバカンスを謳歌する彼女が、現地警察に拘束されたという──。

【写真】違法改造車の可能性があるバンバスの隣でポーズを決めるボニー（全身）。大勢の男たちの真ん中で開脚する姿なども

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨なコンテンツを会員制サイトで有料で販売する活動をしている。一般人を巻き込んだ過激な企画で海外メディアを連日騒がせ、いまや世界的な知名度を誇る存在だ。

そんなバニーは11月下旬からバリ島に滞在しており、現地で若者と"交流"を持つ意思を見せていた。SNS上では、さまざまな動画が拡散されているという。海外事情に詳しいジャーナリストの話。

「へそ出しトップスを着たボニーが若者らと記念撮影をする様子などを捉えた動画などが拡散されています。ボニーはたくさんの青年たちにせがまれても、嫌な顔ひとつせず密着してツーショットに応じ、"神対応"ぶりを発揮しています。

また、ボニーが現地のナイトクラブを訪問したところ、あまりに大勢が殺到し、クラブ側から安全のため退場を依頼されたとの報道もあり、バリ島でもボニーはよく知られた存在のようです。いずれにせよ、イスラム教徒が多いインドネシアでは"性的欲求を刺激するもの"については不寛容なのですが……」

またもや"国外追放"に？

バリ島で楽しげに過ごすボニーだが、『The Sun』をはじめとする海外メディアの多くが、彼女の拘束について報じている。前出のジャーナリストが語る。

「拘束されている原因について情報が錯綜していますが、どうやらボニーらが、現地で購入した中古車両が拘束された理由でしょう。彼女らはペイントを施した車に乗り、島内の各地を訪問しています。

イギリスの老舗タブロイド紙『デイリー・メール』の取材に対し、バリ島警察は、この車両の自動車税が2023年で期限切れになっていることを認めました。

また、ボニーが白い車体をネイビーに塗り直したことについても責任が問われる可能性があります。インドネシアでは車両の情報を事前に登録する必要があるため、色の変更を警察に届けていない場合、違法状態になるリスクが発生します。

人気のリゾート地であるバリ島では、かねてより観光客のマナー違反が問題視されており、過去には知事が"悪質な人間は帰国させるべきだ"と警告したこともあります。あまり気ままに振る舞いすぎると、"国外追放"されてしまうかもしれません」

バリ島でも相変わらずお騒がせなボニーなのだった。