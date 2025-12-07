細田守の最新作が「大爆死」…！映画館ガラガラの『果てしなきスカーレット』、酷評続出のなかで映画ファンが「唯一絶賛した声優」

542席に客はわずか…

11月21日に鳴り物入りで公開されたアニメ映画「果てしなきスカーレット」の興行不振が話題だ。

同作は「時をかける少女」や「サマーウォーズ」で知られ、前作「竜とそばかすの姫」では興行収入66億円を叩き出したヒットメーカー・細田守監督の最新作。「死者の国」を舞台にしたダークファンタジーで、父親を殺した叔父への復讐を目指す王女の姿を描く。

主人公・スカーレットの声優に加え、エンディングテーマの歌唱も担当したのは、「国民の娘」とも称される芦田愛菜（21歳）。盤石の布陣で挑んだはずの本作だが、公開直後から聞こえてくるのは「歴史的大コケ」「映画館ガラガラ」「愛菜ちゃんのキャリアの汚点か」といった不穏な声ばかりだ。

実際に劇場へと足を運ぶと、そこにはたしかに悲惨な光景が広がっていた。

公開から1週間が経った金曜の午後、都内最大級シネコン。全542席を誇る巨大な劇場は、上映開始時刻が迫っても、人の波が一向にやってこない。

パラパラと入ってきたのは、中高年の男性やカップル、外国人女性など……。最終的に席に座ったのは、記者を含めてわずか24人。あまりのガラガラぶりに、自分の目を疑うようにしきりに周囲を見回す観客の姿さえあった。

「期待」と「内容」の致命的なズレ

劇場の寒々しさは、数字にも表れている。公開初動3日間の興行収入は2億1000万円。前作「竜とそばかすの姫」が同期間で8億9000万円を記録したことと比較すると、約4分の1にまで激減している。

さらに公開2週目にして、興行収入ランキングは早くもトップ10圏外へ転落。「ポスト宮崎駿」とも呼ばれる細田監督作品としては、まさに異常事態である。

なぜここまで客足が遠のいたのか。

製作の日本テレビは「金曜ロードショー」枠で4週に渡って細田作品を放送するなど、かつてない規模のバックアップを行ってきた。しかし、それが完全に空回りした形だ。

上映後の男性客に話を聞くと、「う〜ん」と言葉を詰まらせる。爽やかな青春や家族の絆を描いてきたこれまでの作品とのギャップにモヤモヤを隠せない様子だった。

ダークな作風は受け入れがたいものだったようで、レビューサイトやSNS上でも〈これまでの細田作品と作風が違いすぎる〉〈爽やかな冒険物語が観たかった〉〈家族で観たい内容ではなかった〉といった戸惑いの声があふれている。

愛菜ちゃんの演技力だけはガチ

映画そのものは爆死状態に近いが、そんな惨状の中で奇妙な現象が起きている。作品への酷評とは裏腹に、ヒロイン役を務めた芦田愛菜に対する評価だけが、うなぎ登りなのだ。

人気俳優が大作アニメの声優を務めた場合、作品が酷評されると俳優も「棒読み」「違和感がある」と批判の矢面に立たされがちだが、レビューサイトやSNSには彼女を擁護し、絶賛する言葉が並ぶ。

〈果てしなきスカーレットの感想 芦田愛菜は悪くない〉

〈芦田愛菜だと気づかないほどキャラクターに憑依していた〉

〈映画の内容はアレだけど、愛菜ちゃんの演技力だけはガチ〉

興行的には目も当てられない惨敗を喫した本作。しかし、「国民の娘」芦田愛菜の熱演を確認するためだけでも、チケット代を払う価値はあるかもしれない。

