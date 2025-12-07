「お母さんの『殺される！』という声で目が覚めた」…！山上徹也被告の妹が法廷で明かした「献金で壊された家族の実像」

母の多額献金で人生が一変

「実際に行うかどうかは別として、（教団への怒りや恨みの感情が）母親に向くことはありました。（撃とうとしたことを）考えたことがある、ということです」

法廷で母親への怒りや殺意について尋ねられた山上徹也被告（45歳）は、静かにそう答えた。

「もし母を殺害した場合、いずれ発覚することになれば幹部の襲撃がおぼつかない。そもそも母が献金している統一教会に抗議したかった」（山上被告の証言より）

2022年7月、選挙応援中だった安倍晋三元首相が奈良・大和西大寺駅前で銃撃され、死亡した事件。2025年10月28日から奈良地裁で始まった裁判員裁判は、12月4日に最後の被告人質問が行われた。

11月20日の公判では、中学2年のころに母親・Yさん（仮名）が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に入信したことを知った後の生活について弁護人に問われ、山上被告はこう証言した。

「それまでの自分の人生や考え方も、根本的なところで変わってしまった気がします」

山上被告は、一つ上の兄・Sさん（仮名）と4歳年下の妹・Mさん（仮名）の3人兄妹だ。4歳の時に父親が自死し、その後、母子は母方の祖父・Eさん（仮名）と同居した。Eさんは子どもたちに愛情を注ぎ、経済的にも支えた。山上被告は、友人と遊び、部活に打ち込む、ごく普通の少年時代を過ごしたという。

状況が一変したのは1992年にYさんが旧統一教会に入信し、多額の献金や韓国への渡航を繰り返すようになってからだ。

1億円以上を献金した母親

「EさんはYさんの献金に反対していました。『全財産を持っていかれる』と訴え、家族会議で包丁を持ち出しこともあったそうです。そんな訴えもむなしく、1998年にEさんが亡くなると遺産は教団に献金されました」（傍聴したジャーナリスト）

Eさんが「孫に残す」と繰り返していた遺産のほか、事業や自宅までもが売却され、教団への献金に充てられた。その金額は、Yさんの夫の保険金などと合わせて1億円以上にのぼる。

献金だけでなく、韓国で行われる修練会などへの参加費や、高額な壺や絵画など“霊感商法”の商品購入に充てるために借金も重ねた。

11月19日のMさんの証人尋問では、その過程で一家が追い詰められていった実態が詳しく語られた。

Eさんの死後、一家はアパートに転居するが、すでに家計は限界だった。2002年、Yさんは自己破産に追い込まれる。

「破産前にクレジットカード会社から電話がきたり、通帳からお金が無くなりました。私のお年玉を貯めた通帳からもお金が無くなりました」

Mさんは法廷でそう振り返った。

同じ年、山上被告は海上自衛隊に入隊する。その間もYさんはたびたび息子に連絡を取っていた。11月18日の証人尋問に出廷したYさんは息子を案じていたかのように語った。だが、公判で示されたメールや証言からは、「カネの無心」が目的だったことがうかがえる。

激しくなる家庭内暴力

2005年、自殺未遂を起こした山上被告は自衛隊を除隊する。兄や妹らを受取人とした保険金もかけられていた。その直後、旧統一教会との間で献金の返金が合意され、2005年から2015年までに総額5000万円が一家に戻された。これは父方の伯父で弁護士のTさん（仮名）の尽力によって実現したものだ。返金交渉のきっかけは山上被告の自殺未遂や経済状況の悪化だったと見られる。

月30〜40万円ほど、教団からYさんに直接返金された。しかし、その用途を家族が決めることはなかった。生活費や、難病を患っていたSさんの治療代と大学進学のための資金などが主だったとされる。ほかにもYさんの渡韓費用、教団の活動費にも充てられていたとみられる。

「Sさんは幼いころから難病を患っていた。そのため、Yさんは保険が効かない治療なども行っていた。腰が痛いと言えばカイロプラクティックなどに連れて行くなど、かいがいしく面倒を見ていました。Sさんのことを優先している様子はYさん、Mさんそれぞれの証言からもうかがえました」（前出・傍聴したジャーナリスト）

実際、Ｍさんは「母は統一教会とＳのことで頭がいっぱいで私と徹也のことには関心がなかった」と述べている。

一方、Sさんは母親の信仰を快く思っていなかった。祖父の死後、アパート暮らしになったころから家庭内暴力が始まったという。弁護側からの尋問に、Mさんはこう答えた。

「進学の件でＳと母は揉めていました。（Sの）予備校代は伯父が出してくれましたが、生活のことなどで叱責されたり、病気のこともあって受験勉強はうまくいかない。『献金したせいでこんな生活になっている。進路が決められへん』と母を殴ったりしていた。暴力が増えていった。包丁を振り回したり、死んでやると言ったり。母を階段から突き落として、あばらを折ったこともある」

母が殺されていたら……家が燃えていたら……

Yさんの骨折は2回、Sさんが振り回した包丁に接触して流血する騒ぎもあった。

破産後、返金が始まる2005年までが、暴力が最も激しかった時期だったという。

「お母さんの『殺される！』との声で目が覚めたことがあります」

Mさんの声には嗚咽が混じり、涙声が法廷に響いた。

「毎日、母が殺されてしまうんじゃないか、と考えるのが辛かった。毎日家に帰ったら、母が殺されていたらどうしよう、家が燃えていたら……Ｓが暴れていたり……緊張していて辛かった」

教団からの返金も始まり、山上被告も実家に戻るとSさんは一時的に落ち着いた。ただ、Mさんは「（Sさんが）いつか怒りだすんじゃないか……」と常に怯えながら暮らしていたという。

後日の被告人質問で、山上被告は「（母親の入信を知るまで家族の生活は）非常に順調だった記憶があります」と証言している。愛情深い祖父、安定した収入、家、進学の可能性--それらが、母親の入信と献金によって崩れ落ちた。

若い子どもたちにとって、突然の貧困はあまりにも過酷だった。生前、Sさんが主治医に対して「母のせいで大学に行けず憎い」と語っていた、とする証拠も弁護側から提出されている。

その中でも最も弱い立場に置かれていたのが、末っ子のMさんだった。

続く後編記事『連絡は「カネの無心」のときだけ…！山上徹也被告の妹が証言した「哀しすぎる母との思い出」』では旧統一教会への多額献金で崩壊した母子の関係について明かされた。

