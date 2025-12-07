ある日突然「食べられなくなった」人たち「人前で食べるのがこわい」会食恐怖症の正体

「外食がこわい」ということ

「会食恐怖症」という言葉を聞いたことはあるだろうか。

日本精神医学センターによれば、「人前で食事をすることや、レストランなどで食事をすることに強い恐怖を感じる症状」を言う。会食の場を避けることなどから、社交生活に支障をきたしたり、仕事やプライベートでの人間関係にも影響を及ぼすことなどから、治療が求められるが、「会食恐怖症」という言葉は一般的には使用されておらず、医学的にも診断される疾患ではないという。

そのためもあってか、なかなか認知が広がらず、ひとりでその症状に苦しむことも少なくない。

同じ症状に苦しむ人に、「ひとりで抱え込まないで」とメッセージを託す思いで出版されたのが、『外食がこわい 会食恐怖症だった私が笑顔で食べられるようになるまで』（なつめももこ著/はちみつコミックエッセイ）である。

大好きだったはずのとんかつが……

著者のなつめさん自身のことを綴ったものだが、もともとは、食べることが大好きで、むしろ食いしん坊の部類に入ると自負をしていた。ところがある日、突然その症状が出た。

その理由ははっきりしない。

本書より、その日について綴ったコラムを抜粋掲載でお伝えしたい。

ごほうびな「とんかつ」が食べきれない

大好きなとんかつを大きな口で、パクッと。普段なら口いっぱいジューシーな味わいが広がるところです。

しかし「その日」、わたしの体の中に広がったのは、視界がぐらりとゆがみ、頭から油をかけられているようなおそろしい感覚でした。

なぜその日に症状が出てしまったのか、いまだにハッキリとした原因はわかっていないのです。

もともと、いつもより少し体調が悪かったのかもしれません。

「食べきれないかも」と思った瞬間に「残しちゃいけない！」という気持ちと「食べきれない。残したい」という気持ちがせめぎ合い、こころのバランスが崩れてしまったのかもしれません。

自分にとって「ごほうび」なとんかつを食べきれないなんて……とショックを受けたのかもしれません（ショックを受けるほどでもないって？ うーん。いやいやとんかつ、最高においしいですからね）。

一度感じたおそろしい感覚が抜けなかったせいか、漫画にあるようにうどん屋さんや会社の飲み会でも同じ感覚におそわれるようになりました。

「また同じことが起こったらどうしよう」という不安は、思っている以上にわたしたちのこころを不安定にしてしまうのですね。

きっかけはささいなことでも、その後大きくふくらんでしまう。だからこそ、わたしのようにならないためにも、不安が小さいうちに解消することが大事なのだな、と思います。

どうか、ひとりで悩まないでくださいね。

少しずつ慣れていくこと

先述の日本精神医学センターのサイトには、「認知行動療法や心理療法が効果的であり、患者が不安を感じる状況に直面し、少しずつ慣れていくことが目的となります。

また、薬物療法も選択肢の一つであり、抗不安薬や抗うつ薬などが使用されます。会食恐怖症は、専門家の支援を受けながら、自己ケアに努めることが大切です」とある。

けれども、あまり知られていない症状だけに、著者のなつめさんは自身が「会食恐怖症」であることを認識するまでが時間がかかっている。

そうした苦しみの経験から、この本をきっかけに、身近な人に苦しい気持ちを伝えてもらえたらと訴える。

なつめさんの身に初めて「会食恐怖症」が起きた時のことを漫画で紹介する。

なつめさんは子ども時代、父親から「食べ物を粗末にしてはいけない」と厳しくしつけられていた。もちろんその考え自体は、間違ってはいない。

だが、なつめさんには、その言葉はあまりに強く響き、恐怖とともに刻み込まれた。

日本精神医学センターのサイトには、原因となるものとして、過去のトラウマや社会的な圧力、遺伝的な要因、脳内物質のバランスの乱れなどが挙げられているが、他の疾患と混同されることがあって、正確な統計データを得ることが難しいとされているという。

なつめさんはなんとか医師のところに辿り着き、適切な（と思われる）薬も処方してもらった。

けれども「会食恐怖症」は簡単にはおさまるものではない。

後編「『人前で食べるのがこわい』『残すのがこわい』会食恐怖症を抱える人が周囲に知っておいてほしいこと」では、会食恐怖症の具体的な症状とともに、なつめさんのその後についてくわしくお伝えする。

