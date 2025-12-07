漫画家・真造圭伍の売れ方は村上春樹と似ている？ 岡山天音・森七菜の神キャスティングと作品タイトル『ひらやすみ』に隠された秘密

素敵な絵を描く漫画家、真造圭伍

真造圭伍の漫画を初めて読んだのは、週刊ビッグコミックスピリッツの『ぼくらのフンカ祭』で、同じころの『森山中教習所』ともども、すごく素敵な絵を描く漫画家が出てきたんだと強く惹かれた。

2009年ころのことである。

『森山中教習所』はすこしあとに映画なったが、でも真造圭伍じたいはすぐにブレイクしたわけではない。

私が個人的に絵柄と世界観にマッチしてすごく気に入って、ずっと食い入るように読み続けている。でもいわば漫画好きに評価されるという対象でもあったらしい。物語消費の対象として漫画を読んでいる多くの層には広く評価されたわけではなかった。

そのあといくつかの連載や、短編集を読んだ。

いっときSFぽいファンタジーに傾倒していって、これはこれでおもしろいなとおもっていたが、そこまで話題になったわけではない。

真造圭伍と村上春樹の共通点

2021年からスピリッツで『ひらやすみ』の連載が始まった。

ビッグコミックスピリッツは毎週買っているので、あ、真造圭伍だとおもって、いつものような世界が描かれて、真造圭伍ワールドはやはりいいなあとおもっていたら、『ひらやすみ』はこれまでの作品よりは評価が高く、いろいろ賞なども取りだした。

ちょっといままでとは違う世界らしい。

何気ない日常をリアルに描いたところが評価されているようにおもう。人間がくっきり描かれている。

『羊をめぐる冒険』や『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』はさほど受けずに『ノルウェイの森』で大きく売れた村上春樹みたいだとおもってしまった。

ある作家を最初の作品からずっと読んでいると、世間で受けるブレイク地点ではなんか奇妙な感覚を持ってしまう。どこがあらためて評価されたのかちょっと気づきにくい。

ドラマ版『ひらやすみ』の素晴らしさ

『ひらやすみ』はNHKの夜の15分ドラマ「夜ドラ」で放送されて、これまたとても評価が高い。

たしかにこれはすごくいいドラマである。

だったら古い作品でも真造圭伍世界は変わらないから、『森山中教習所』でも（映画化されてますが）『ぼくらのフンカ祭』でも『台風の日』でも（これは短編集なんだけど）どれをドラマ化しても似たような空気は作れそうにおもう。でもまあ、昔の作品は「青春」の度合いが高すぎるような気はするので、つまり映画向けで、ドラマ向けではないかもしれない。

でもとても見てみたい。

『ひらやすみ』は15分ドラマで週4話という構成がちょうどいい。1週で60分ということで、週末の地上波での一挙再放送を深夜に見ると、ちょうど具合いい。

ドラマ『ひらやすみ』はキャスティングがいい。

主人公のヒロトを岡山天音、従妹のなつみに森七菜、これがとてもいい。

役者の持ち味が生かされたキャスティング

ヒロトは、原作漫画だと、もうちょっとイケメンで（すいません）、イケメンなのにのんびり、のんきぶりがすごくいいわけで、岡山天音はまさにそれを現前させている。

フリーターでのんびり生きているから、なんか特別なように見えてしまうが、でもほんとにふつうの人でしかない、ということを、岡山天音はくりかえしおもいださせてくれる。

もっといいのが小林なつみ役の森七菜で、原作漫画をずっと読んでいた者からすると、あああ、まさに、なつみちゃんだ！ とすごく感心してしまう。

家のなかで、だらだら過ごす自然体の美大生を演じて、説得力がはんぱない。森七菜ってこんな役者さんだったんだと、あらためてみなおしてしまう。

このドラマは、すべての人の等身大を見せてくれるため、それぞれ役者の持ち味が存分に出てるようにおもう。

よもぎさんの吉岡里帆もすごくいい。

よもぎさんは、原作漫画だとキャラは立ってるが、「働くキレイなお姉さん」というような描かれようなので、ドラマで見ると実に生き生きして迫ってくる。

そういえば、わりと最近、88話め（2025年48号）で、大展開があってちょっと驚いたままであるが、さすがに単行本になってないエピソードをネタバレするわけにもいかず、気になる人はそれは各自で探ってください。

原作と同じ雰囲気が味わえる

原作そのままだとおもえるもう一人が、なっちゃんの親友のあかりん（横山あかり）役の光嶌なづなで、ほんと、まさにあかりんそのままである。ほんと、なっちゃんの友だちになってくれてありがとうと言いたくなる存在で、見ていて安心する。

なっちゃんとあかりんは原作に忠実に再現しようとしたのだろう。

あかりんも原作では大きな転機がやってきているところで、どうなるのかと続きを待っているばかりだが、うーん、是非、このメンバーで続きを作って欲しいとおもう。

ヒロトの親友ヒデキの吉村界人、なつみの担当編集二階堂の駿河太郎もすばらしい。

編集の二階堂さんは漫画では白髪頭で迫力があるのだが、それを駿河太郎がガタイのよさで同じ雰囲気を出していて、こういう役作りに納得してしまう。

ドラマは今回は20話までなので、山田くんや、石川さんが出てこないわけで、そこはなかなか残念である。大類くんも。

タイトルは「平休み」か「平屋住み」か？

そういえばタイトルの『ひらやすみ』というのは連載始まったときからずっと「平休み」だとおもって疑わなかった。

主人公のヒロトがずっとゆるく生きているし、なつみちゃんも田舎から東京に出てきて馴染めずずるずる休みを続けているような世界を描いていたから、初回からずっと「平休み」だと信じて、ドラマが始まるまで疑いもしなかった。

でもドラマ紹介で「平屋に住むドラマ」と紹介されて、つまり「平屋住み」とも読めるとも気がついて驚いた。

驚いたが、でも「平屋住み」では原作世界のかんじんの部分がまったく反映されているようにはおもえず、私にとってはこの漫画は永遠に「平休み」の漫画である。

ヒロトが、最近（86話）になって、「この先変わるつもりがあるのかどうか」となつみに迫られて、「今年中に考える」と決意して、まあ、決意といえるほどのものではないが、少し変わっていくのかもしれない。

ヒロトの休みのような日々が終わってしまうと、平屋に住んでいてもお話が終わってしまうとおもうから、やはり私にとっては「平休み」でしかないし、いまさら読み替えられません。

いえ、平屋住みだとおもった人はそのままでいいとおもいます。

だって作者が敢えてひらがなのタイトルにしているんですからね。

