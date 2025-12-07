太平洋戦争で「満州」に何が起きていたか…「金融・通貨」から見えてくる現実

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

満洲の一番長い日

始まりは「通貨の紊乱紛淆」

満洲の金融・通貨事情を概観するために、満洲国建国時まで時間をさかのぼろう。満洲国は1932（昭和7）年3月に成立し、同年6月には満洲における中央銀行として満洲中央銀行（満銀）が設立された。

満洲国成立前の満洲は軍閥割拠の状態で、各軍閥系の銀行が紙幣を乱発していた。満銀の設立時には、通貨の種類（幣種）だけで15もあった。それぞれに大小金額の銀行券が存在するため、券種は136にのぼる。これら紙幣には銀本位と銅本位がある。さらに軍閥系以外に日系通貨の朝鮮銀行券や横浜正金銀行券も流通しており、それぞれ金本位と銀本位という具合である。

ほとんどの幣種が通貨単位に「円」を用いていたが、このように本位制度が異なるうえに、発行主体の信用度にも差があった。このため幣種ごとに「円」の価値が違うので1対1の両替はできず、交換比率は相場で変動した。いうなれば当時の満洲は「通貨の紊乱紛淆であった」（星野直樹『見果てぬ夢』）。

こうした通貨の混迷が、満洲の経済発展を大きく阻害していた。満銀には中央銀行として機能する前に、満洲に近代的な通貨制度を導入し根付かせることが求められた。

満洲事変（1931年9月勃発）、そして満洲国の設立は関東軍主導で進められた。その延長で、満銀の設立にも関東軍が深く関わった。既に満洲で銀行業務を展開し、銀行券も発行していた朝鮮銀行と横浜正金銀行、さらに満洲経済の要となっていた南満洲鉄道（満鉄）も満銀設立に関係した。

満銀は満洲人総裁の下に、台湾銀行出身の日本人副総裁を置き、役員の半分は日本人、幹部行員も日本人が多いという構成になった。その後の正副総裁には、満洲人と日本人が交互に就任している。

関東軍は、日露戦争で獲得した遼東半島（関東州）の権益を守るために駐留していた部隊が発祥だ。当初は関東州と満鉄の保護が任務であったが、満洲事変を引き起こして満洲国を成立させる。その後は満洲国を実質的に統治する存在となっていた。また日本にとって満洲国は外国なので大使を置くことになるが、駐満大使は関東軍総司令官が兼任した。

ところが軍は元々金融の知識を欠いており、さらには満銀に着任した元官僚・元銀行員の日本人行員は、周囲からも一目置かれる気鋭の逸材が揃っていた。このため関東軍による満銀運営に対する関与は、次第に少なくなった。

近代銀行業に関する知識や経験の差もあり、設立当初の満銀が日本人主導で運営されたのは、やむを得ない。問題は、時間が経過するにつれ「現地化」が行われたかどうかにあった。結局、現地化が進まないまま満銀は終戦を迎えた。

満洲事変や満洲国の設立は決して褒められたことではなく、国際社会からも強い批判を浴びた。しかし満銀は満洲における通貨の整理と安定化に大きな成果を上げ、ソ連軍侵攻まではインフレも比較的穏やかだった（表1-3）。

こうした満洲にも昭和20年の夏が訪れる。

