プロ野球・DeNAは6日、2026年度新入団選手記者発表会を開催。恒例となっている「選手の呼ばれたい愛称『ハマの○○』」という質問では、様々な回答で早速ファンの笑いを誘いました。

ドラフト2位・島田舜也投手は『ハマのモアイ』と発表。顔が似ていると語るとファンからも笑い声が起こります。続けて島田投手は「モアイは世界的に有名なもの」、「どんな場面に直面したときでもポーカーフェイスで、強い気持ちを持ってマウンドに立ち続ける」と語り、その愛称への思いを明かしました。

さらにドラフト3位の宮下朝陽選手は『ハマのくまさん』と発表。地元である北海道・黒松内町には頻繁にクマが出ることを明かし、クマの脅威に触れながら「自分自身も『宮下が出てきたらクマぐらい危ない』と思われたい」と、その理由を明かしました。

同じく出身地絡みの愛称を発表したのは、育成1位での入団となる清水詩太選手。地元・福井県にちなんで『ハマの恐竜』と発表し、「恐竜のようにガッツあるプレーでファンの皆さんの期待に応えていきたい」と語りました。

その他にも、ドラフト4位・片山皓心投手は『ハマのチャンス大城』と掲げ、ファンをわかせます。お笑い芸人・チャンス大城さんにちなんだ愛称ですが、ブレイクするまで歴を重ねても諦めずにやってきたチャンス大城さんの姿に触れ「僕自身、社会人5年目でプロの世界で挑戦させていただく権利を得た。年数は経ってしまいましたし、まだ僕は“売れて”ないですけど、売れるぞっていう気持ちで」と、その理由を明かしました。