一色うなぎ漁業協同組合（愛知県西尾市一色町）や愛知県が特許を取得した技術で養殖したメスうなぎの出荷がピークを迎えている。

身がオスに比べて大きく、味も良いのが特徴で、地元は生産量を増やしてＰＲに力を入れている。（河野圭佑）

「ふわふわで唇でかみ切れちゃう。甘い脂がじゅわーっと広がっておいしすぎる」。１１月１８日、名古屋市内であった西尾のメスうなぎのブランド「艶鰻（えんまん）」のお披露目会。西尾のうなぎＰＲ大使を務めるアイドルグループ「ＳＫＥ４８」の元メンバー松井珠理奈さんが笑顔を見せた。

ウナギは成長に伴って性別が決まる。原因は明らかではないが、養殖では９割以上オスになる。オスは成長すると身が硬くなり味が落ちるが、メスは脂が３割以上多く、うまみ成分のグルタミン酸も１・５倍だ。

「幻のうなぎ」とまで言われたメスの養殖を実現させようと事業者や県は、２０１８年から研究し、大豆イソフラボンを混ぜたエサを与えることでメスに育てる技術を確立させた。大きくて軟らかな身が特長で、昨年には「艶鰻」をブランド化した。

お披露目会で、同組合の田中三千雄組合長は「今シーズンは１０００トンほどの出荷を目指す」と力を込めた。西尾市のうなぎ生産量は年間４０００トン。都道府県別では愛知は２位で、全国生産の約２割を占める。オスは夏に、メスは冬に出荷の最盛期となることに触れ、「年中おいしいうなぎが食べられるよう、生産に力を入れていく」と述べた。

飲食店も注目する。県内で３店舗を運営する「うなぎの兼光」の加藤朝也マネジャーは「夏は大繁盛だが、冬は閑散とするのが現状だ。メスの品質を知ってもらい、お客様で通年にぎわったらうれしい」と期待を寄せる。名古屋東急ホテル（名古屋市中区）のレストランでは、１１月から艶鰻を使ったうな丼やそば粉を焼いた生地に具材をトッピングするフランスの郷土料理ガレットを提供する。武智大輔副料理長は「しっかり艶鰻の魅力を伝えていきたい」と話した。

国際規制は否決 ひと安心

絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引規制を検討するワシントン条約締約国会議は４日、ＥＵ（欧州連合）が主張したウナギ全種類を対象とする案を否決した。市場価格の上昇などが懸念されていただけに、関係者は胸をなで下ろした。

日本は世界最大級のウナギの消費国だが、大半を輸入に依存する。養殖に必要な稚魚のシラスウナギは、国内捕獲量にばらつきがあり、少ない年は輸入に頼っている。水産庁によると、今年は豊漁で、輸入の割合は１８％。これに対し、不漁だった２０２３年は６４％、１９年は７５％を輸入した。

ウナギ養殖に詳しい東海地域生物系先端技術研究会の大石一史理事は「稚魚調達の費用が増えれば、販売価格への転嫁は避けられなかった。水道光熱費や飼料代高騰などもあり、生産者の経営をさらに圧迫する大きな懸念材料だった」と否決を歓迎。一方で「シラスウナギは減少傾向にあり、資源保護の議論は今後も必要だ」と指摘する。

西尾市の小笠原敬農水振興課長も「新ブランドを始めて消費と販路の拡大を目指しているところで、大変に気をもんでいた。認知度向上に向け、安心してＰＲできる」と話している。