西村優菜が7位、櫻井心那9位 渋野日向子は18位後退も”圏内”キープ
＜Qシリーズ（最終予選） 3日目◇6日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞米国女子ツアーの来季出場権をかけたQシリーズ（最終予選）は第2ラウンドが終了した。日本勢は4人が出場。西村優菜はクロッシングスC（CC）を3バーディ・2ボギーの「71」で回り、トータル6アンダー・7位タイにつけている。
【写真】ヘビを投げてご満悦のシブコ
同じくCCをプレーした渋野日向子は4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「72」。トータル3アンダー・18位タイと後退したが“圏内”につけている。櫻井心那と伊藤二花はフォールズC（FC）をプレー。櫻井は4バーディ・2ボギーの「69」と伸ばしてトータル5アンダー・9位タイと上位をキープ。伊藤は「74」と落とし、トータル4オーバー・84位タイにつけている。ヘレン・ブリエム（ドイツ）がトータル9アンダーで単独首位に立っている。90ホールのストロークプレーで行われ、世界各地から116人が出場。第4ラウンド終了時にカットが実施され、最終ラウンド終了時点の上位25位タイまでが来季ツアーカードを獲得する。また、4ラウンド以上を完走した選手全員に来季の下部エプソン・ツアーの出場権が与えられる。
