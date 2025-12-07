裏で糸を引き続けた究極の悪役

多くの歴史上の人物が交錯したNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢話〜』だが、1年間を通して暗躍し、背後で時代を大きく動かす人物として描かれたのは、生田斗真演じる一橋治済だった。

10代将軍家治（眞島秀和）の世継ぎの家基（奥智哉）や老中首座の松平武元（石坂浩二）が急死したときも、平賀源内（安田顕）が入獄したときも、田沼意次（渡辺謙）の嫡男の意知（宮沢氷魚）が惨殺されたときも、家治がにわかに病に倒れて死去したときも、常に治済が背後で糸を引いているように描かれてきた。結果として、嫡男の豊千代を11代将軍家斉（城桧吏）にし、自身は将軍の父として隠然たる力を振るい続けた。

いわば究極の悪役が治済だった。視聴者も上に記した人物に思い入れがあればあるほど、彼らが死去するたびに、治済への恨みを募らせたのではないだろうか。そこで、史実の治済には、こうした暗躍や陰謀の「疑い」がどこまであるのか考察したい。

伏線の回収はやりすぎだが

ドラマの上では、視聴者が溜飲を下げる展開が最後に仕掛けられていた。松平定信（井上裕貴）や元大奥総取締の高岳（冨永愛）、田沼意次の側近の三浦庄司（原田泰造）、火付盗賊改方の長谷川平蔵（中村隼人）らが、いずれも同じ治済を敵としていると気づき、一致団結して討ち滅ぼそうと画策し、そこに蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）も無理やり誘い込まれた。

まず、芝居町の祭典である曽我祭に治済をおびき出し、浄瑠璃小屋に引き入れて討ち果たそうとたくらんだ。第46回「曽我祭の変」（11月30日放送）では、事前に治済に察知されてしまい、逆に毒まんじゅうを食らわされ、関わった何人かが命を落とすことになった。しかし、第47回「饅頭(まんじゅう)こわい」（12月7日放送）では奇策を講じ、ついに治済を捕らえ、遠くの島に送ってしまうようだ。

年間の放送を通して、治済がさまざまな事件を背後で操るのを暗示させ、その伏線をこうして一気に回収する脚本家の手腕はなかなかのものだ。しかし、実際の歴史はミステリーやサスペンスではないから、伏線が都合よく回収されるものではない。一橋治済は蔦重が死去し、松平定信が中央政界から完全に退いたのちも、隠然たる力を振るい続けた。それが替え玉であった証拠はないとはいえ、筆者には『べらぼう』の展開には「やりすぎ」の感が否めない。

だが、ここにいたるまでの治済の「暗躍」に関しては、疑いが濃厚なものが多い。

オランダ人が記録していた家基の死の「真相」

一橋治済は早い時期から、「一橋家から将軍を出したい」と考えていたと思われる。一橋家は、8代将軍吉宗が将軍の血筋を絶やさないためにもうけた「御三卿」のひとつだが、筆頭は吉宗の次男の宗武が創始した田安家で、四男の宗尹が始祖の一橋家、9代将軍家重の次男である重好が創設した清水家がそれに続いた。したがって御三卿のなかでは、田安家の松平定信が、将軍には一番近い位置にいた。

そこで治済は、当初は幕閣の中心人物だった田沼意次に近づき、意次の甥の田沼意致を一橋家の家老として受け入れるなど協力関係を構築。まずは意次の力も借り、松平定信を将軍の命だという名目で、白河藩松平家の養子へと強引に送り出すことに成功した。だが、その時点では、10代将軍家治には嫡男の家基がいて、すでに次の将軍になることが決まっていた。その家基が安永8年（1779）2月、鷹狩に出かけて急死するのである。

数え18歳（満16歳）で壮健だったとされる家基が突然命を落としたことに関しては、同時代から暗殺説はあったが、『徳川実記』など残された史料には、2月21日に行われた鷹狩の帰りに寄った品川の東海寺で気分が悪くなり、3日後に江戸城で亡くなったと書かれている。ところが、秦新二氏と竹之下誠一氏による『田沼意次・意知父子を誰が消し去った？』（清水書院）には、両氏が見つけたあたらしい史料が示されている。

たとえば、自身の江戸参府の途中に家基の訃報を聞いたというオランダ商館長のフェイトは、「昨日、将軍の世継は、狩りの途中落馬し、鞍が胸に落ちた。彼はかなりの量、二瓶以上の出血があったらしい。彼は城へ連れられたが、その後、まもなく死去した」と書いているという。同様に商館長経験者のティチングも落馬の事実に触れているが、日本側の史料には「落馬」については一切触れられていない。

一般に、時の為政者の記録では都合が悪いことが消されるのに対し、利害関係がない外国人は、日本の為政者に忖度する必要がないので、聞いた事実を生々しく記録する。したがって、日蘭の記述がこうも違う以上、なにかが隠されていると考えられる。フェイトは日記にこうも書いているという。「将軍はこのことを深く悲しみ、ほとんど発狂寸前で、その苦悩のあまり、老中の一人を殴ってしまったそうだ。そして、何人かの人々は切腹し――」何人かが切腹したのが本当なら、家基の死に関して過失が問われたということになる。

家基、意知、家治の暗殺の可能性

結論にいたる経緯を詳細に記す紙幅はないが、前掲書はこう結論づけている。家基に乗馬を教えていた村松四兵衛について「彼は一橋治済によって送り込まれた刺客ではないだろうか。のちの村松家の異常な出世がそれを証明しているとしか考えられない。つまり裏の部分では鷹狩の責任者鳥居丹波守が総責任者となり、一橋治済の命のもと、新井宿の木原、鷹匠内山、馬係村松を巻き込んで、暗殺の準備をさせていたのである」。

その後、治済は将軍後継の人選係となった田沼意次の力を借りて、嫡男の豊千代を将軍家治の養子に送り込むことに成功したが、ここまでくると、治済にとって邪魔なのは将軍家治と深く結びついている意次だった。

天明4年（1784）3月24日、意次の嫡男で若年寄だった田沼意知が、江戸城本丸御殿内で新番士の佐野政言に斬殺された。この事件について、前出のオランダ商館長ティチングはこう書いているという。「この殺人事件に伴ういろいろの事情から推測するに、もっとも幕府の高い位にある高官数名がこの事件にあずかっており、また、この事件を使嗾[そそのかすこと]しているように思われる」。

この事件に関して、罪に問われた何人かは、いずれも軽い処罰で済んでいる。それを通達したのは目付の山川下総守だが、前掲書はこう書く。「この目付山川も、一橋治済と大きなパイプを持っており、こうなると大納言家基と同様、意知の暗殺も一橋治済の手の者によって実行されたのではないかと思われてくる」。

その後、天明6年（1786）8月、家治が急死する。その際、田沼意次は蘭方医の若林敬順と日向陶庵を推薦して投薬させたが、家治の病状はにわかに悪化し、ほどなく命が途絶えることになった。このため意次が黒幕で、彼が蘭方医に毒を盛らせたという噂が立ったが、家治が死んで一番打撃をこうむるのは、家治の寵愛によって自身の政治的立場が維持されていた意次であり、彼が家治の死の黒幕であることはありえない。

後藤一朗氏は「田沼の推挙した蘭方医を、将軍の病床に一日だけ立ち合わせたことは、毒薬調進の元凶らがそれをまぎらすための策略だったとも考えられる」と書いている（『田沼意次 その虚実』清水書院）。この時点で家治を邪魔に感じていた最右翼といえば、もちろん治済である。

種々の疑惑への判定は「真っ黒」

家治が死去して家斉が将軍になると、治済は将軍の父として隠然たる力を振るう。すでに邪魔になっていた田沼意次を追い落とすため、御三家に働きかけ、意次を廃除して松平定信を老中に推挙した。

しかし、定信は定信で、治済が将軍の背後で大きな影響力を行使している実態が許せなかったようだ。治済に引退した将軍の尊称である「大御所」の号を送りたいという家斉と治済の要求を却下。さらには、江戸城北の丸の外にあった一橋家の屋敷を、手狭になったのを理由に二の丸に移したいという希望も受け入れなかった。こうしたことが重なった結果、寛政5年（1793）7月、定信は将軍補佐と老中の両方の職を罷免されてしまった。

御三家の一角、水戸家の徳川治保はこの「政変」について、治済が定信を疎んじ、遠ざけようとした結果だと書いている。

ざっと見てきたように、治済が種々の「事件」の背後で暗躍した可能性は濃厚だといわざるをえない。『べらぼう』ではそれがよく描かれてきた。その点が評価できるだけに、最後の最後に、視聴者が溜飲を下げられる方向に筋を強引に運んだのは、少々残念だといわざるをえない。

