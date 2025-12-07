「え？この料理も作れるの？」包丁いらずで作れる簡単レシピ9選〜目からウロコのアイデアが満載！
12月に入ると、年末に向けてやることが山積み…なんてこともありますよね。せめてご飯作りくらいは、手軽に済ませたいものです。
そこで今回は、包丁いらずで作れる簡単レシピを9品ご紹介！ 汁物と主食に分けて、忙しい日でもサッと作れるメニューを厳選しました。
「え、これも包丁なしで作れるの？」と驚くレシピばかり。忙しい日の献立にぜひ取り入れてみてくださいね。
■【栄養満点】包丁を使わずできる！ 具だくさん豚汁
具材のカットに時間がかかる豚汁も、実は包丁いらずで作れます。豚肉はこま切れ肉を、具材は手でちぎれるものを選べばOKです。しかも、手でちぎる・裂くことで、食材の断面が不規則になり、味しみが良くなります。仕上げにお好みで一味唐辛子を振ってくださいね。
■【キムチ・もずく酢を具材に】包丁いらずのスープレシピ2選
キムチの辛みと食感がアクセント。いつもとはひと味違うスープが楽しめます。干しワカメはそのままスープに入れるため、水戻しは不要です。ウズラの卵は市販の水煮を使用すれば皮むきの手間もなく、より手軽に。
ツルツル食感と酸味が魅力のもずく酢は、スープの具材としても大活躍。後味がさっぱりとしているため、こってり系おかずの副菜もぴったりです。この一品で献立に変化を加えることができますよ。
■【缶詰活用アイデアも】包丁いらずの主食レシピ6選
サバ缶は、煮汁ごと料理に使える万能食材。お米と一緒に炊き込めば、サバの旨みをそのまま生かすことができます。カレー粉＆コンソメをプラスするため、お子さんでも食べやすいです。ミニトマトとミックスベジタブルの彩りが鮮やかで、パーティーメニューにも最適。
サバの塩味と、大葉の爽やかな香りが食欲を誘う一品。サバは骨と皮を丁寧に取り除くことで、小さなお子さんからご高齢の方まで安心して食べられます。炒り卵を入れるとおいしさがアップし、見た目も華やかになりますよ。
キーマカレー＆中華麺の調理は電子レンジにすべてお任せ！ 野菜はすりおろすため、レンジ加熱でもしっかり火が通ります。ご飯にも麺にも合うキーマカレーは冷凍ストックしておくと便利です。ランチなどに重宝します。
電子レンジでラクに作れるお餅アレンジです。のりの佃煮とチーズがトロトロにからんで、1個で大満足できます。お好みで韓国のりを巻いても◎。
カレールウが中途半端に余っている…そんなときは、うどんのかけ汁に有効活用しましょう。牛肉に片栗粉をからめると、汁のトロミ付けにもなります。冷凍うどんを使用するため、調理後の後片づけも楽チンです。
面倒なイメージのドリアも、このレシピなら驚くほど簡単！ ソースはクリームコーンをベースに材料を混ぜるだけで完成するので、初心者でも失敗しません。ご飯の上にソースをかけたら、あとはオーブンにお任せでOK。大皿で作り、みんなで取り分けながら食べても楽しいですね。
■クタクタな夜こそ頼れる、包丁いらずのラクうまレシピ
「肉や魚の下ごしらえって、包丁なしで本当にできるの？」と思われがちですが、こま切れ肉・ひき肉・缶詰を活用すれば問題なし。さらに、ニンジンや玉ネギといった火の通りづらい食材はすりおろせばOKです。包丁を使わずに済むうえ、口当たりが良くなるメリットもありますよ。
「今日はクタクタ…」そんな夜こそ、今回ご紹介したレシピの出番です。ぜひ試してみてくださいね！
(Lily-bono)
包丁を使わずできる！具だくさん豚汁
【材料】（2人分）
豚肉(こま切れ) 100~150g
木綿豆腐 150g
シイタケ(生) 3個
モヤシ 1/2袋
キャベツ 1~2枚
ネギ(刻み) 適量
ゴマ油 小さじ 2
だし汁 500ml
みそ 大さじ 1.5~2
しょうゆ 小さじ 1/2
一味唐辛子 適量
【下準備】
1、木綿豆腐は手でザックリちぎる。シイタケは軸を取り、食べやすい大きさに手で裂く。モヤシはサッと水洗いし、水気をきる。キャベツは食べやすい大きさにちぎる。
【作り方】
1、鍋にゴマ油を中火で熱し、豚肉を炒める。全体に油がまわったら、だし汁を加える。
だし汁がない場合は、和風だしの素と水を加えて下さい。
2、煮たったらアクを取って1〜2分煮、木綿豆腐、シイタケ、モヤシ、キャベツを加えてさらに3〜4分煮る。
3、みそを溶き入れてしょうゆを加え、器に注ぎ入れ刻みネギをのせ、一味唐辛子を振る。
ここではネギは刻んであるものを購入しています。
