包丁を使わずできる！具だくさん豚汁【材料】（2人分）豚肉(こま切れ) 100~150g木綿豆腐 150gシイタケ(生) 3個モヤシ 1/2袋キャベツ 1~2枚ネギ(刻み) 適量ゴマ油 小さじ 2だし汁 500mlみそ 大さじ 1.5~2しょうゆ 小さじ 1/2一味唐辛子 適量【下準備】1、木綿豆腐は手でザックリちぎる。シイタケは軸を取り、食べやすい大きさに手で裂く。モヤシはサッと水洗いし、水気をきる。キャベツは食べやすい大きさにちぎる。【作り方】1、鍋にゴマ油を中火で熱し、豚肉を炒める。全体に油がまわったら、だし汁を加える。だし汁がない場合は、和風だしの素と水を加えて下さい。2、煮たったらアクを取って1〜2分煮、木綿豆腐、シイタケ、モヤシ、キャベツを加えてさらに3〜4分煮る。3、みそを溶き入れてしょうゆを加え、器に注ぎ入れ刻みネギをのせ、一味唐辛子を振る。ここではネギは刻んであるものを購入しています。