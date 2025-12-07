SixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）が、本日12月7日21時より放送。ムロツヨシ、小手伸也、新木優子がゲスト出演する。

オープニングトークでは、ゲスト3人がSixTONESとの意外な関係を告白。SixTONESと初共演のムロは、ジェシー主演のミュージカルを「怖くて見に行けなかった」と明かす。一方の新木は、土曜ドラマ『良いこと悪いこと』で共演中の森本慎太郎から撮影現場での天然エピソードを暴露されて赤面。小手は、京本大我と2人で「世界で一番意味の分からないインスタライブをやった」と“禁断の過去”を明かして一同大爆笑に。さらに、映画『新解釈・幕末伝』に出演するムロと小手が大騒ぎする場面も見られた。

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ『ダジャレッドカーペット』。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズで、2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの生姜焼きを獲得。最後まで残った1人だけご褒美なし。進行役は初挑戦の京本が務めるが、最初から超ハイテンションで飛ばしまくり、ボケを拾わなかったり、ムチャぶりしたりと、制御不能な進行にスタジオは大混乱。ついには小手の堪忍袋の緒が切れて「豚肉は焼け！」とお説教を受ける。

ダジャレ対決は、「テレビで見ていて一度も答えられたことがない」と言うムロがSixTONESよりも先に答えをひらめき、歓喜の雄たけびを上げる。さらに小手と新木も大健闘。一方SixTONESは、早押しで負け続ける髙地優吾、アシスト役に回ってしまう森本と大苦戦。問題VTRには、アタック西本（ジェラードン）、蛙亭、ジョイマン、タイムマシーン3号、東京ホテイソンが登場する。

続いて、AIでも表すことが困難な言葉を絵で伝える新感覚お絵描きゲーム『エガケル・ド・ダヴィンチ』に挑戦。AIでも描けない言葉を代表者3人でお絵描き。他のメンバーは3人の絵からお題の言葉を予想し、誰か1人でも正解できればクリアとなる。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が担当する。

問題は全4問。1問目は、ムロ画伯、松村画伯、髙地画伯の3人でお絵描きに挑戦。まずは参考として、お題をもとにAIが描いた絵が登場。しかし、「何これ！」「まったく分からない！」と一同混乱。絵を描く3人にだけお題を発表すると、3人とも、まったく想像していなかったお題の内容に「は～！？」と頭を抱える。悩みながらもまずまずの画力を見せる松村と髙地。しかしムロがスタジオ騒然の問題作を発表する。

続く2問目は、絵が好きな新木画伯、クセ強のジェシー画伯、アートセンスのある田中樹画伯。3問目は画力に自信のある京本画伯、小手画伯、森本画伯がお絵描きに挑戦する。小手の圧倒的な画力に新木も「上手！」と絶賛。最終問題は、ゲスト3人でお絵描き。小手と新木の足を引っ張るムロが「君たちの思考が悪い！」とSixTONESに逆ギレする一幕も。

（文＝リアルサウンド編集部）