プロ・リーグ 25/26の第17節 シントトロイデンとクラブ・ブリュージュの試合が、12月7日04:45に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはハンス・ファナケン（MF）、ニコロ・トレソルディ（FW）、アレクサンダル・スタンコビッチ（DF）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）、谷口 彰悟（DF）はベンチからのスタートとなった。

16分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのクリストス・ツォリス（FW）のアシストからラファエル・オニェディカ（MF）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

しかし、21分シントトロイデンが同点に追いつく。アルブノール・ムヤ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに32分シントトロイデンが逆転。伊藤 涼太郎（MF）がPKを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とシントトロイデンがリードしてハーフタイムを迎えた。

クラブ・ブリュージュは後半の頭から選手交代。アレクサンダル・スタンコビッチ（DF）からカルロス・ボルジェス（FW）に交代した。

64分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。ウーゴ・シケ（DF）、ニコロ・トレソルディ（FW）に代わりシセ・サンドラ（MF）、カイ・フュロ（FW）がピッチに入る。

70分クラブ・ブリュージュのクリストス・ツォリス（FW）のアシストからカイ・フュロ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

73分、シントトロイデンが選手交代を行う。後藤 啓介（FW）からアンドレス・フェラーリ（FW）に交代した。

75分、シントトロイデンは同時に2人を交代。ロベルトヤン・バンウェセマール（DF）、山本 理仁（MF）に代わりシメン・ユクレラー（DF）、ライアン・マーレン（MF）がピッチに入る。

81分シントトロイデンが逆転。イリアス・セバウィ（MF）のアシストからアンドレス・フェラーリ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。シントトロイデンが3-2で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）は先発し73分までプレーした。伊藤 涼太郎（MF）はフル出場した。32分にゴールを決めた。山本 理仁（MF）は先発し75分までプレーした。18分にイエローカードを受けている。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は出場しなかった。谷口 彰悟（DF）は出場しなかった。

2025-12-07 07:01:45 更新