「なぜか話が噛み合わない」人が使う“ダメダメな一言”の正体
「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」
「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。
「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「ありがちなNG質問」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）
「一般化された言葉」を使ってはいけない
本人は普通に会話しているつもりなのに、「あれ、この人とは話が合わない…」「なんかズレてるんだよな」と周りから思われてしまう人がいます。
その原因は“たった一言のクセ”にあります。そのクセとは、「一般化された言葉」を使うことです。
結局「何も言っていない」言葉の正体
次のような言葉をよく使う人、いませんか。
・「みんな言ってたよ」
・「いつもこうなるよね」
・「だいたいAさんが遅いんだよ」
一見すると状況をまとめているように聞こえますが、実は「誰が」「いつ」「何の話を」言っているのか、何ひとつ特定されていません。
つまり、一般化された言葉は、事実ではなくその人の解釈を押し付けているだけなのです。
解釈が揃わないから、話が噛み合わない
会話が噛み合わない原因はとてもシンプルです。相手は事実を求めているのに、こちらは思い込みを返してしまうからです。
・「みんな」→本当は一人かもしれない
・「いつも」→実は年に一度かもしれない
・「だいたい」→本人の印象でしかない
このズレが、話を噛み合わせることを難しくします。結果として「話が噛み合わない人」というレッテルが貼られてしているのです。
（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）