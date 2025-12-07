「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「一般化された言葉」を使ってはいけない

本人は普通に会話しているつもりなのに、「あれ、この人とは話が合わない…」「なんかズレてるんだよな」と周りから思われてしまう人がいます。

その原因は“たった一言のクセ”にあります。そのクセとは、「一般化された言葉」を使うことです。

結局「何も言っていない」言葉の正体

次のような言葉をよく使う人、いませんか。

・「みんな言ってたよ」

・「いつもこうなるよね」

・「だいたいAさんが遅いんだよ」

一見すると状況をまとめているように聞こえますが、実は「誰が」「いつ」「何の話を」言っているのか、何ひとつ特定されていません。

つまり、一般化された言葉は、事実ではなくその人の解釈を押し付けているだけなのです。

解釈が揃わないから、話が噛み合わない

会話が噛み合わない原因はとてもシンプルです。相手は事実を求めているのに、こちらは思い込みを返してしまうからです。

・「みんな」→本当は一人かもしれない

・「いつも」→実は年に一度かもしれない

・「だいたい」→本人の印象でしかない

このズレが、話を噛み合わせることを難しくします。結果として「話が噛み合わない人」というレッテルが貼られてしているのです。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）