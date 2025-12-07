目が合うと近づいてきて、自分の話を無限にし続けるような人が、あなたの職場にもいないだろうか？ 能力や立場とは関係なく、こうした相手にうまく線を引けないと、自分の時間も集中力も大きく削られてしまう。では頭のいい人はどのようにして感じよく、しかし明確に境界線をつくっているのか。18言語で話題の世界的ベストセラー『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』から、訳者の栗木さつき氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

次々と仕事が振ってくるオフィス

――「一点集中」ということを考えたときに思い浮かぶのは、邪魔が入ったらどうしようということです。

栗木さつき氏（以下、栗木）：まさにその問題は、「一点集中術」を説くうえで避けて通れないテーマです。私たちは「本当に大事な仕事」を見極めて、それをするときは外部の邪魔から自分を守る必要があります。

もちろん、上司が何か言ってきたり、大事なお客さんの緊急の要望とか、対応せざるを得ないケースはあると思います。でもその場合も、「自分で自分の時間をコントロールする」という意識が大切です。割り込み仕事にやむを得ず対応する場合でも、「マルチタスク」として同時進行で処理するのではなく、優先順位を決めて、それぞれに時間を区切って「一点集中」でそのタスクに臨むんです。

自分の時間をコントロールして、「集中のための時間枠」を確保しないと、注意散漫になって全部の仕事の質が落ちてしまうからです。

話が終わらない人が話しかけてきたら？

――では、こちらの意識とは関係なく、話の長い同僚がどんどん話しかけてくるというような場合はどうすればいいと思いますか？

栗木：いつも話が長い人っていますよね（笑）。多少の雑談なら気分転換になりますけど。これは世界共通みたいで、本書でもその対処法が妙にリアルな描写とともに書かれています。

しょっちゅうオフィスをぶらついては仕事の邪魔をする人が、あなたのデスクのそばにやってきたとしよう。彼は、自分だったらこんな野球選手をドラフトで指名すると熱く語りはじめた。だが、締切りを目前に控えているあなたに、彼の相手をしている余裕はない。

そんなときは次のような対応をするとよい。

◯視線を上げ、「いま身動きできないんだよ」とはっきりと告げ、また視線を下げる。

◯にっこりと笑い、邪魔者を撃退するためにつけているヘッドフォンを指さし、いまは話ができないことをジェスチャーで示す。

◯「そりゃいいね。でも、ちょっといまは仕事が山積みなんだ」と言い、仕事に戻る。――『一点集中術』

もちろん、人間関係や職場の文化によって言い方の調整は必要ですが、ポイントは「いまは無理」とスパッと線を引くことです。嫌われるのが怖くて毎回つきあってしまえば、いつまでも相手のペースに巻き込まれてしまいます。「一点集中」で成果を出したいなら、この程度の線引きはむしろ必須と言えるでしょう。

それに、たいていの場合、こちらが距離を置けば、その人はすぐに別のターゲットを見つけるものです。

「いま手が離せないんだ」と示すことは、自分の時間を守るための「フェンス（境界線）」を張る行為です。

本書では、ほかにも会議室にこもるとか、物理的なフェンスの使い方も紹介していますが、こうしたフェンスを使いこなして一点集中することこそが、効率性を高めて、最終的に自分の時間を取り戻すためのカギになるんです。

（本記事は、デボラ・ザック著『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』の翻訳者インタビューです）