サッカーJ2リーグは、11月29日に全日程が終了。過去最多の年間総入場者数を更新するなど、注目が集まる中、12月7日からJ1昇格プレーオフが開催されます。

今季のJ2は歴史的大混戦。J1自動昇格の上位2チームが1つも決まらぬまま最終節を迎え、水戸ホーリーホックが2位から逆転で初優勝。2位のV・ファーレン長崎とともに自動昇格を決めました。また下位でもカターレ富山の大逆転残留など、当日もめまぐるしい順位変動が起こりました。

アツき戦いの最終決戦がJ1昇格プレーオフ。リーグ戦3位〜6位の4チームがラスト“1枠”のJ1昇格の権利をかけて争います。

出場チームは、3位ジェフユナイテッド千葉、4位徳島ヴォルティス、5位ジュビロ磐田、そして6位RB大宮アルディージャに決定。7日に開催される準決勝は、リーグ戦の順位により、【千葉vs大宮】、【徳島vs磐田】となりました。

試合は前後半各45分の90分間で実施。準決勝、決勝ともに90分で引き分けの場合は、リーグ戦年間順位が上位のクラブが勝者となります。昨年はリーグの5位のファジアーノ岡山が準決勝で4位のモンテディオ山形、決勝で6位のベガルタ仙台に勝利。初のJ1切符をつかみました。

自動昇格2枠に勝ち点1届かなかった千葉は、過去2度(2012、2014)プレーオフ決勝で敗戦。6位で出場した2023年は、のちに昇格を決めた東京ヴェルディに1-2で敗れました。今季17年ぶりのJ1昇格を目指します。

対する大宮は、勝利が条件。宮沢悠生監督は、「チャレンジャー精神でやっていくメンタリティが必要なんじゃないかな。もう自分たちは勝つしかないという状況から、強い千葉相手に、最後まで全力を尽くしてやっていきたい」と力を込めました。

一方、リーグ最少失点の堅守・徳島は、過去2013年に決勝で京都を2-0で撃破。四国勢初のJ1昇格を果たした経験があります。対する磐田は2014年準決勝に苦い記憶。同点で迎えた試合終盤、そのまま引き分けなら決勝に進める状況で、モンテディオ山形のGK山岸範宏選手に勝ち越しヘッド弾を決められ、劇的ドラマで昇格を阻まれました。

今季シーズン途中の9月に監督へ就任した磐田の安間貴義監督は、「勝たなければいけないゲームだけやってきた」とここまでの戦いを振り返り、「立ち上がりしっかり入らないと前半で決められてしまうだけの強さを持っている」と徳島への警戒を口にしました。

プレーオフは7日に準決勝、13日に決勝が開催。歴史的大混戦だったJ2、最後の戦いを勝ち抜くのはどのチームとなるのでしょうか。

▽J1昇格プレーオフ日程

【準決勝】12月7日(日)

千葉 - 大宮(フクダ電子アリーナ)

徳島 - 磐田(鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム)

【決勝】12月13日(土)