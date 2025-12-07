プロ野球・DeNAは6日、2026年度新入団選手記者発表会を開催。新入団選手の背番号を明かしました。

この発表会には多くのDeNAファンも参加。選手らは客席後方から登場し、早速ファンからの熱い声援を受けました。

1位指名での入団となった小田康一郎選手が掲げた目標は『新人王』。この思いについて「今年パ・リーグで新人王を受賞された青学の先輩である西川（史礁）さんに続けるように頑張ります」と語ります。さらにDeNAの新入団選手発表では恒例となっている、『ハマの○○』という呼ばれたい愛称への質問には『ハマのBuu（ぶー）』と回答。大学の監督やコーチ陣につけてもらったものだそうで、気に入っていることを明かしました。

このイベントに同席した相川亮二監督は、ファンに向け「やっと皆さんの前でオフィシャルに挨拶ができるんですが…」としながら、この日の主役である新入団選手らについてコメント。「僕はまだ生で彼たちのプレーを見たことがないんですが、本当にみんなポテンシャルが高く、野球に対しても本当に前向きで素晴らしい姿勢を持っている」と語り、即戦力として期待を寄せました。

◇新入団選手と背番号は以下の通り

1位：小田康一郎(内野手) 3

2位：島田舜也(投手) 15

3位：宮下朝陽(内野手) 34

4位：片山皓心(投手) 47

5位：成瀬脩人(内野手) 48

＜育成＞1位：清水詩太(内野手) 131