フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日・愛知ＩＧアリーナ）――男子フリーはショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）が１９３・６４点で４位となり、合計３０２・４１点で２位に入った。

イリア・マリニン（米）が世界最高得点の２３８・２４点をマークし、合計３３２・２９点で優勝。佐藤駿（エームサービス）は３位だった。女子フリーは初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４６・９８点、合計２２０・８９点で２位に入った。ＳＰ５位の坂本花織（シスメックス）はフリーは１４９・４０点で１位となり、合計２１８・８０点で３位。アリサ・リュウ（米）が初優勝を飾り、ＳＰ首位の千葉百音（木下グループ）は５位だった。アイスダンスはマディソン・チョック、エバン・ベーツ組（米）が制した。

１７歳の中井は今、上昇気流に乗っている。初出場のＧＰファイナルでＳＰ３位から順位を上げて２位に食い込み、「予想をはるかに超える結果。人生で一番緊張したけど自分ならできると信じて挑めたのがよかった」。得点が表示されると、目に涙を浮かべた。

冒頭に「本調子でなかった」という大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決める勝負強さを発揮。予定した連続ジャンプが単発になるミスもあったが、後半にフリップにトウループを加えて連続技としてカバーする冷静さも光った。中庭健介コーチが「（フリップを連続にするのは）ほぼ練習していない。ジュニア上がりの子がここまでやるとは」と驚く成長ぶりだ。大会中も練習から同じトリプルアクセルを武器にするアンバー・グレン（米）を見つめるなど、一流選手から貪欲に技術を学ぼうとする姿があった。

今季からシニアに本格参戦し、ＧＰ第１戦のフランス大会でいきなり優勝。初のファイナルの大舞台でも緊張をはねのける勢いを見せた。ミラノ・コルティナ冬季五輪代表を決める全日本選手権は約２週間後。「五輪が近づきすぎなくらいに近づいてきた。その重圧に負けないぐらい自分を強く持って行く」と中井。混戦の日本女子で、堂々の代表候補に名乗りをあげた。（森井智史）