双子の大食い姉妹・はらぺこツインズかこ「重度のうつ病で手遅れ」からの2年間つづる 現状についても報告
双子の大食い姉妹・はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）のかこが、7日までに自身のインスタグラムを更新。自身のうつ病について、記した。
【写真】はらぺこツインズかこ「重度のうつ病で手遅れ」からの2年間つづる
かこは「動画でもお話しさせていただきましたが私たちはうつ病を長年患っております。もう10年以上が経つ中で、あの時ああしていれば…こうしていれば…と考えますが、ここでもマイナス思考が働いて結局うつ病になっていたのだろうなと思ってしまう毎日です。決してうつ病が悪いわけではありません。ただちょっと生きづらいなと私は感じます。朝が来るのが怖いし夜眠るのも怖いです。人目も気になるし毎日不安に襲われます。いつ動けるかわからない自分をコントロールするのが難しい為何の予約も出来ません。そんな日々です」とつづった。
続けて「診断された時は重度のうつ病で既に手遅れでした。2年間引きこもり主治医と母としか話さない日々が続き、布団の中から天井を見上げる毎日でした。出口のないトンネルの中ってこういうことなのかと思いながら毎日を過ごしていました。光がないんです。その2年間は本当にしんどくてよく生きていたなと自分でも不思議なくらいです。先生と母に感謝でいっぱいです。今は服薬治療とカウンセリング治療をしています。私は解離性健忘症も発症してしまい、強いストレスを感じると発作が起きるのですが、その発作が起きたことを忘れてしまいます。（これは本当にあこに申し訳ないです…）なので今は極力ストレスがかからない状況を作ることを心がけています」と伝えた。
その上で「症状には波があるので良い時と悪い時とそれぞれあります。ただ、動画を撮影している時は調子が良い時で、自分たちが食べたい料理や作ってみたかった料理を作って美味しく食べているのでそこは今まで通り楽しんでいただけたらなと思います。これからも変わらずあこと2人で動画撮影編集をしていくわけですが、亀のような更新頻度の遅さ、時差バグの動画、こんなに訳のわからない双子大食いコンテンツを愛してくださる皆さんに感謝でいっぱいです。本当にありがとうございます」と呼びかけている。
