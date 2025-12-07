一橋治済(生田斗真)への謀略の成否に視聴者最注目 『べらぼう』第46話画面注視データを分析
●包みの中身は饅頭「皆も食せ」
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、11月30日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第46話「曽我祭の変」の視聴分析をまとめた。
生田斗真＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第46話より (C)NHK
○饅頭を手に取った者たちは大口でほおばり…
最も注目されたのは20時33〜34分で、注目度74.9％。松平定信(井上祐貴)一派が、一橋治済(生田斗真)に罠を仕掛けるシーンだ。
さびれた浄瑠璃小屋に仙太(岩男海史)が姿を現した。見張りに会釈し慎重に奥に進むと、物々しい雰囲気の集団の中央には松平定信がいる。「来たか」定信の脇に控えていた長谷川平蔵宣以(中村隼人)が声をかけると、「へえ。ただいま踊りを楽しんでおります」と仙太は静かに答えた。彼は人ごみにまぎれ、治済と大崎(映美くらら)を監視していたのだ。
「して、こちらどうぞ!」と、抱えていた包みを広げる。中身はもらった饅頭だ。「皆も食せ」定信が促すと「俺は鰕蔵にするか」と、平蔵が真っ先に手を伸ばす。包み紙には役者の名前が書かれているものと無地のものが混じっていた。「奥にもよろしいかな」柴野栗山(嶋田久作)が問いかける。平蔵がいくつか手渡すと、それを持って栗山が部屋の奥に消える。饅頭を手に取った者たちは大口でほおばっていた。
『べらぼう』第46話の毎分注視データ推移
○謀略の行方に話題が集中
注目された理由は、治済に対する謀略の成否に視聴者の視線が集まったと考えられる。
蔦重のプロデュースした写楽による役者絵は、定信の期待通り江戸の市中だけでなく幕府の話題も席捲し、見事にターゲットである治済を市中におびき出すことに成功する。大崎の懐柔にも成功し、定信たちの計画は順調に進んでいた。あとは大崎が浄瑠璃小屋まで治済を連れて来れば完遂というところまでこぎつける。しかしあと一歩のところで、予想外の出来事が起こった。
SNSでは「計画終わっていないのに饅頭食べてる場合じゃないんじゃないかな」「計画が順調に行き過ぎたせいか、油断しているように見える」「大勢の人手を用意している定信側に対してたった1人の治済っていうのはフラグにしか感じない」と、謀略の行方に話題が集まった。
作戦決行の舞台となった曽我祭は、江戸時代の歌舞伎劇場で行われた特別な祭礼行事で、曽我兄弟の仇討ちを題材にした『曽我狂言』が正月から5月まで続けて上演された年に、仇討ちの日である旧暦5月28日を中心に催された。芝居小屋が1年で最も華やぐ瞬間とされ、舞台・楽屋・町中が一体となる大イベントだった。もともとは楽屋内の内輪行事だったが、1753(宝暦3)年に中村座の初春興行が大成功した際に舞台上で披露され、以後は江戸三座の恒例行事となった。
曽我兄弟の仇討ちは鎌倉時代・1193(建久4)年源頼朝の行った「富士の巻狩り」の最中に曾我祐成・時致兄弟が父・河津祐泰の仇である工藤祐経を討った事件。赤穂浪士の討ち入り、伊賀越えの仇討ちと並んで日本三大仇討ちに数えられている。近年では『鎌倉殿の13人』でも描かれた。
定信は平蔵の探し出した大崎を間者として囲い込んだ。間者は敵方の様子を密かに探る者、すなわちスパイや隠密を意味する。忍者や密偵と同義で用いられることも多く、戦国期から江戸期にかけて情報収集・謀略活動に従事した。江戸時代になると戦乱がなくなったため、軍事的スパイは減ったが、幕府は公儀隠密や領内監察のための密偵として引き続き運用していた。
●一橋治定と瓜二つの人物が登場
2番目に注目されたのは20時42分で、注目度74.3％。一橋治定と瓜二つの人物が登場するシーンだ。
危うく毒殺されかけた蔦重(横浜流星)は真相を確かめるべく長谷川平蔵宣以に連れられて、浄瑠璃小屋へと足を踏み入れた。「傀儡(かいらい)好きをおびき出し、ここで始末するつもりが見抜かれたのだ」平蔵が低い声で説明する。小屋の中には毒殺された数名の遺体が並べられ、筵(むりそ)がかぶせられている。桶に向かってえずいているものもまだ多く、その凄惨さが被害の大きさを物語っている。
平蔵によると祝儀として饅頭を配る者の中に、傀儡好きの息のかかった者が紛れ込んでいたらしい。「名が入ってねぇのが毒饅頭ってことですか」と、蔦重は現状を把握し、顔をこわばらせた。さらに毒饅頭は計画に関わったものにしか配られておらず、警告の意味も込められていると平蔵は続ける。市民にすぎない自分が狙われた意味がわからない蔦重だったが、平蔵は写楽を餌に傀儡好きをおびき寄せる計画だったと明かす。巻き込んだことを謝罪する平蔵だったが「すまぬじゃねえですよ! 俺たちゃお武家さんじゃねえんです。どうやって身、守れってんですか!」自分だけでなく店まで巻き込まれた蔦重は怒り心頭だ。
そこへ「やかましい! なぜ、連れてきておるのだ」と定信がいら立った声をあげた。平蔵が蔦重と店も狙われたために打ち明けたと説明する。重苦しい空気が小屋を包む中、柴野栗山が奥から人影とともに現れる。「え…長谷川様、このお方は…」男の顔を見た蔦重は息をのむ。その男の顔は耕書堂に現れた立派な鼻の侍こと傀儡好きの大名にそっくりだった。
○「平成のテロリスト」が毒饅頭を配る
このシーンは、一橋アベンジャーズを手玉にとる治済に、視聴者が戦慄したと考えられる。
順調に進んでいたと思われていた定信たちの計画だが、治済はすべて把握していた。大崎の裏切りもとうに見抜いており、さらに毒饅頭配り(村上和成)まで潜り込ませている。邪魔者と判断したら大崎や定信たちだけでなく、蔦重たち市民ですら容赦なく葬ろうとする冷徹な姿は、ラスボスに相応しい外道っぷりだ。
SNSでは「陰謀の初心者たちが、陰謀で成り上がってきた男に陰謀で勝てるわけなかったんだね…」「大河ドラマでこんなホラーミステリーが見られるなんて思わなかったよ」「悪巧みに関しては1枚も2枚も役者が違ったな」と治済の恐ろしさに多くのコメントが集まった。また、最後に現れた治済のそっくりさんは何者なのだろうか。残り2回となった『べらぼう』だが、目が離せない展開だ。
今回のキーアイテムとなった饅頭は全国で最も普及した和菓子の一つで、茶店・菓子屋・寺社の門前などで手軽に買える庶民の味だった。小麦粉の皮で餡を包んで蒸した蒸饅頭が主流で、現在の酒饅頭・塩饅頭・薯蕷饅頭・茶饅頭の原型も江戸時代に確立している。饅頭は寺社の供物、祝い事、芝居小屋の売店などでも登場し、文化生活と密接に関わっていた。高価な菓子が多い中で、饅頭は比較的入手しやすい上に腹持ちもよく、日常的な甘味として重宝された。
毒饅頭配りを演じた村上和成は、総合格闘家・プロレスラー。俳優としても数多くのドラマに出演しており、大河ドラマは2006年『功名が辻』、20年『麒麟がくる』、21年『青天を衝け』、22年『鎌倉殿の13人』に続いて5度目の出演。00年に対戦相手の橋本信也を試合前に駐車場で奇襲したことから「平成のテロリスト」というニックネームを持っている。「平成のテロリスト」が江戸時代に権力者の手先として毒饅頭を配るテロ行為をするとは、なかなか強烈な演出だ。
●芝居小屋にチーム写楽が潜入
3番目に注目されたシーンは20時14分で、注目度74.0％。鶴屋喜右衛門(風間俊介)の協力で芝居小屋にチーム写楽が潜入するシーンだ。
「ああ、どうも危うく遅まき唐辛子」役者の稽古場へやってきた蔦重が挨拶する。すると北尾重政(橋本淳)や北尾政演(古川雄大)ら絵師だけではなく、大田南畝(桐谷健太)に朋誠堂喜三二(尾美としのり)など、戯作者も続々押し寄せてくる。あっけにとられる河原崎座座本(モロ師岡)に「声かけたら描きてえって方が山のように集まっちまいまして」と蔦重は説明した。
「このお方も?」最後に現れた特徴的な髷の男について座本が尋ねる。「ああ、げんな…いや、うちの親父なんです。近頃戻ってきまして」と、男について蔦重は曖昧に話しお茶をにごす。蔦重たちを見送った座本のもとへ、次は喜右衛門が喜多川歌麿を連れてくる。歌麿の後には多くの弟子たちがぞろぞろと続く。「歌麿先生の方はお弟子さんたちですから」と、喜右衛門はいつもの笑顔を崩さずにぼう然とする座本に言った。「私の席、どこだい?」と歌麿が威厳たっぷりに尋ねると、それをみた重政は「あいつ、存外芝居っ気あんだねぇ」と、蔦重にこぼした。やがて稽古が始まると、先ほどまでの喧騒が嘘のように、皆一様に真剣な眼差しで役者に見入っていた。
○「久々にほっこりした」
ここは、耕書堂の一大プロジェクトに視聴者の関心が集まったと考えられる。
歌麿の加入で、蔦重の求める写楽の絵がようやくメンバーにも伝わった。さらに蔦重が松平定信からしっかり資金を調達したことで、報酬もいつもの倍もらえると分かったメンバーは士気を高める。しかし、歌麿は役者絵を描いたことがなく、芝居小屋への見学が必要だったが、1人で行けば歌麿が写楽だとばれてしまう。そこでチーム全員で芝居小屋に潜入することになった。
SNSでは「みんなめちゃくちゃ楽しんでるじゃん、久々にほっこりした」「絵描きを隠すには絵描きの中ってことだな」「やってきたのが大物の先生ばかりだから、座本も強く言えないんだな」と、蔦重一派の活動に視聴者の投稿が集まった。
芝居小屋は歌舞伎・人形浄瑠璃・軽業などの興行が行われた劇場で、江戸の大衆娯楽の中心地。江戸では中村座・市村座・森田座の歌舞伎三座が幕府に公認され、初期は中橋・葺屋町・堺町に、後に天保改革を経て猿若町に集約された。建築は木造一階建てが基本で、観客席は升席・桟敷・土間席などに分かれ、舞台には花道・廻り舞台・迫り上げなど後世の歌舞伎に継承される仕掛けが整っていた。
江戸の芝居小屋は舞台機構が高度化し、廻り舞台、迫りが導入され、独自の演劇様式が進化する。蔦重と喜右衛門が交渉した河原崎座、都座、桐座は江戸三座の控櫓。控櫓とは江戸三座が興行できない場合に、その代わりに歌舞伎興行を許された劇場のことだ。河原崎座が森田座、都座が中村座、桐座が市村座の控櫓を担った。江戸の芝居小屋は度重なる火災や経済的困難に見舞われることが多く、興行の継続が難しい場面もあった。そのため、控櫓制度は歌舞伎文化を安定的に維持するための安全装置のような役割を果たした。
●いつもに増したサイコパスぶりを見せつけた治済
第46話「曽我祭の変」では1794(寛政6)年の様子が描かれた。
喜多川歌麿(染谷将太)をてい(橋本愛)が説得したことにより、停滞していた写楽プロジェクトは一気に再始動した。そして完成した役者絵は松平定信もうなる見事な出来栄えで、蔦重は芝居町に臨時の耕書堂の支店を開き大々的に売り出す。写楽作の役者絵は、蔦重や定信の思惑通り市中だけでなく幕府でも話題となり、やがて平賀源内(安田顕)の生存が噂となり始めた。定信たちは間者となった大崎の手引きで一橋治済を市中におびき出すことに成功したが、思わぬ事態が待ち受けていた。
注目度トップ3以外の見どころとしては、大崎に毒饅頭を食べさせる一橋治済のシーンが挙げられる。大崎に連れられ市中へやってきた治済は『一人遣傀儡石橋』の作者が筆跡から定信であることを見破っており、逆に大崎を問い詰める。追いつめられた大崎は毒饅頭により命を落とした。徳川家基(奥智哉)に死の手袋、家基の父で第十代将軍・徳川家治(眞島秀和)を毒入りの醍醐で死に至らしめたと思われる大崎。その末路が毒饅頭による死とは何とも皮肉だ。
本シーンの治済はいつもに増したサイコパスぶりを見せつけていた。そして、芝居小屋での見学を元に役者について話し合う戯作者たちのシーンもある。和気あいあいとお互いの推しについて盛り上がり、役者の顔真似をするなど、久々に創作で盛り上がる場面が描かれた。完成した写楽作の役者絵は一時的に芝居町に用意された耕書堂の支店で大々的に売り出される。その役者の特徴を強調した50部の今までにない絵は大きな反響を呼んだ。あまりのインパクトにモデルの1人・中山富三郎(坂口涼太郎)は蔦重に喰ってかかった。ちなみに作中ではぐにゃ富と蔦重に呼ばれていたが、史実ではしなやかな女形のしぐさからぐにゃ富またはふにゃ富と呼ばれていたそうだ。
きょう7日に放送される第47話「饅頭こわい」では、一橋治済に謀略を見破られた松平定信や長谷川平蔵宣以たちは窮地に立たされる。身の危険を感じた蔦重も一時的に店を閉めるが、事態を打開するために定信に驚がくの策を進言する。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
