【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 第47話】仇討ち計画が治済に気づかれる 蔦重たちは追いつめられる
【モデルプレス＝2025/12/07】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第47話「饅頭（まんじゅう）こわい」が、7日に放送される。
【写真】大河「べらぼう」で「激アツ」と話題の“アベンジャーズ”集結シーン
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
定信（井上祐貴）や平蔵（中村隼人）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真）に気づかれる。治済は毒まんじゅうで大崎（映美くらら）を死に追いやり、定信や蔦重（横浜）たちも追いつめられる。
一時的に店を閉めた蔦重だったが、定信のもとを訪ね、将軍・家斉（城桧吏）を巻き込んだ驚きの策を提言する。仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた、清水重好（落合モトキ）の元を訪ねる。
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
◆「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第47話あらすじ
