知り合いが拾った生後20日程度の赤ちゃん猫を2匹お迎えした投稿者さん。新築の家に引っ越したと同時に迎えられた2匹の赤ちゃん猫たちが健やかに育っていく姿は、記事執筆時にはTikTokで4万回以上再生され、「幸せな出会い」「これは運命！」「なんて可愛い♡」などの声がたくさん寄せられています。

拾われた2匹の赤ちゃん猫

TikTokアカウント「Googoo&Mogmog（@googoo_mogmog）」は、お家にきたばかりの赤ちゃん猫・ぐうぐうちゃんともぐもぐちゃんの成長記録を日々更新しています。

9月、投稿者さんの旦那さんが出かけた後、投稿者さんに一本の連絡が入ったといいます。その内容は「友達が猫を拾った」とのこと。

前から「家が建ったら猫を飼いたいね」と話していたそうで、連絡が来てすぐに引き取ることを決断したというご夫婦。早速、友人にお話しして病院へと連れていくことに。

病院で検査を受けたところ、どうやら生まれてからまだ20日ほどしか経っていないとみられる赤ちゃん猫たち。

それから一旦、新築への引っ越しや赤ちゃん猫たちをお迎えする準備を整え、赤ちゃん猫たちと会えたのは引っ越しが完了した10日後のことだったといいます。

2匹は捨て猫か野良猫かはわからないそうで、近くに親猫もいない状態で発見されたのだとか。夜通し助けを求めるかのように鳴いていたところを保護されたそうで、その話を聞いたとき、投稿者さんは生きてくれていたことに心底安心したといいます。

新築引き渡しとほぼ同時期にお迎え

こうして新築の引き渡しとほぼ同時期にお迎えが決まった赤ちゃん猫たち。2匹は「もぐもぐ」と「ぐうぐう」という可愛らしい名前をもらったようですよ！

これから飼い主となった投稿者さんご夫婦の家族の一員として、美味しいご飯をもらい、楽しい遊びを経験し、すくすく成長していってほしいですね！

幸せの第一歩を家族と

お家にやってきた"ぐうぐうちゃん"と"もぐもぐちゃん"。1ヶ月が経過する頃には、お家にやってきた当時よりも顔立ちがはっきりしてきたそう！

体重も順調に増えていき、すっかりミルクもトイレのお世話も卒業したのだとか！たった1ヶ月なのに、成長が早いですね……！

2匹がお家にやってきた当時の様子がTikTokに投稿されると、多くの人から「幸せな出会い」「これは運命だ！」「なんて可愛い♡」「神様からの新築祝い」などのお祝いコメントが殺到しました！

現在も健やかに成長している2匹の様子は、TikTokアカウント「Googoo&Mogmog」でチェックできます。ぜひぐうぐうちゃんともぐもぐちゃんの成長をみんなで見守りましょう！

ぐうぐうちゃん、もぐもぐちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「Googoo&Mogmog（@googoo_mogmog）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。