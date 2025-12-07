「ふんわり & しっとり」【シャトレーゼ】オンラインで購入できる◎「オシャパケ商品」

ショーケースに並ぶケーキに種類豊富なアイス・こだわりの和菓子・焼きたてパイなどいろいろな商品を展開する【シャトレーゼ】。手土産やちょっとしたギフトに選ぶ人も多いのでは？ 今回は、オンラインでも買える「箱入り & 個包装お菓子」をご紹介します。おしゃれなパッケージにも注目です。

高級感漂う「マドレーヌ詰め合わせ」

季節限定商品として登場したこちらは「マドレーヌ オールドファッション8個入（チョコ）」です。淡い色合いがおしゃれなボックスにはレースのようなデザインが施されていて、高級感があります。中には、バター・チョコ2種類のマドレーヌがそれぞれ4個ずつ入っていて個包装なのがうれしいポイント。開けてその場で分けられるのでさまざまなシーンで重宝しそうです。

世代を問わず喜ばれそう

発酵バターやはちみつを使ったシンプルなマドレーヌは、公式サイトによると「素朴で懐かしさを感じる老若男女問わずお勧めできるお菓子」とのことで、幅広い世代に美味しく食べてもらえそう。8個入は\1,231（税込）、バター8個・チョコ4個の12個入は\1,900（税込）です。12個入のボックスは淡いブルーでこちらもおしゃれ。ギフトに喜ばれそう。※マドレーヌのバターははちみつを使用しているので、1歳未満のお子さんには控えてください。

