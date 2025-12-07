インスタグラムを更新

女子ゴルフの脇元華（GMOインターネットグループ）が5日、自身のインスタグラムを更新。「可愛い可愛い後輩ちゃん3人とご飯行ってきたよ」と豪華食事会を報告すると、ファンから様々な声が上がった。

11月の伊藤園レディスで悲願のツアー初優勝を飾った28歳の脇元。ケーキを前に笑みを浮かべている写真のほかに投稿したのは、豪華なメンバーとの4ショットだった。

国内ツアー通算12勝で27歳の小祝さくら、同7勝で27歳の勝みなみ、同5勝で26歳の原英莉花。脇元は「昨日はね、可愛い可愛い後輩ちゃん3人とご飯行ってきたよ」と報告。さらに「そしたらね、サプライズでお祝いしてくれたよ 本当に嬉しくて私は大幸せ者だなぁて。 3人とも本当に同級生みたいに接してくれるから私も居心地がいいんだぁ 皆んなありがとー 大好き」と3人への感謝もつづると、ファンからも様々な声が寄せられた。

「めっちゃくちゃ 愛されてますね」

「仲良しが伝わってくる〜 みんな大好きな選手でーす」

「豪華メンバーですね。手術大変だと思いますが頑張れ〜」

「素敵なサプライズですね。一年頑張った結果ですね」

「素敵なメンバーで最高ですね」

「オフの素晴らしい時間！ 最高でしたネ」

脇元はシーズン前に椎間板ヘルニアを発症しながら、今季は34試合出場で悲願の初優勝も飾った。今後、腰の手術を受ける予定となっている。



