『べらぼう』第47回 “蔦重”横浜流星、驚きの策で仇討ち計画を再始動させる
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第47回「饅頭（まんじゅう）こわい」が7日の今夜放送される。
【写真】定信（井上祐貴）に迫る治済（生田斗真）
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
【第47回「饅頭こわい」あらすじ】
定信（井上祐貴）や平蔵（中村隼人）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真）に気づかれる。治済は毒まんじゅうで大崎（映美くらら）を死に追いやり、定信や蔦重たちも追いつめられる。
一時的に店を閉めた蔦重だったが、定信のもとを訪ねて将軍・家斉（城桧吏）を巻き込んだ驚きの策を提言。仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた清水重好（落合モトキ）の元を訪ねる…。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。
【写真】定信（井上祐貴）に迫る治済（生田斗真）
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
定信（井上祐貴）や平蔵（中村隼人）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真）に気づかれる。治済は毒まんじゅうで大崎（映美くらら）を死に追いやり、定信や蔦重たちも追いつめられる。
一時的に店を閉めた蔦重だったが、定信のもとを訪ねて将軍・家斉（城桧吏）を巻き込んだ驚きの策を提言。仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた清水重好（落合モトキ）の元を訪ねる…。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。