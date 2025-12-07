『ザ・ロイヤルファミリー』第9話 “栗須”妻夫木聡＆“耕一”目黒蓮、有⾺記念出場に向けて奮闘もトラブル続出
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第9話が7日の今夜放送される。
【写真】獣医師役で市川実日子が出演
本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を活写。大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市やSnow Manの目黒蓮、黒木瞳、松本若菜らが出演する。
■第9話あらすじ
2年後の有馬記念優勝という大きな夢に向かい、栗須と耕一（目黒）を中心に、チームロイヤルは固い結束を築いていた。
隆二郎（高杉真宙）に代わり、ロイヤルファミリーの主戦ジョッキーとなった翔平（市原匠悟）は、秋のG汽掘璽坤鵑膨む。だがその矢先、翔平は思わぬ大きなトラブルに巻き込まれてしまう。
一方、耕一のライバルである展之（中川大志）は、父・椎名（沢村一樹）も成し遂げられなかったクラシック三冠制覇を狙っていた。
次々と襲いかかるトラブルにより、目標としていた年末の有⾺記念出場は絶望的に思われる。それでも栗須と耕一は、チームを守るため、そして夢をつなぐために奔走していく。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
