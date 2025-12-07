『ぼくたちん家』第9話 玄一＆索＆ほたるが長野県へ ともえはご当地キーホルダーをすべて失う
及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第9話が今夜放送。玄一（及川）、索（手越祐也）、ほたる（白鳥玉季）が長野県へ向かう。
【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第9話 場面カット
本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。
■第9話あらすじ
「なくなってます、3000万……」。心優しきゲイのおじさん波多野玄一と、恋人の中学教師・作田索。ずっと一緒に暮らせる理想の家探しを始めた2人は、アパートでの“お試し同居生活”も順調で、目標に向かって少しずつ前進……と思っていたら、玄一と中学3年生・楠ほたるの“親子のフリ”が警察にバレてしまった上に、ほたるから預かっていた3000万円入りのスーツケースを、ほたるのロクデナシな父・仁（光石研）に盗まれてしまって大慌て。
そんな中、玄一とほたるの関係を上に報告しようとする警察の松（土居志央梨）は、スーツケースを持って逃げる仁にバッタリ遭遇。怪しい動きを見せる仁に職務質問しているうちに、ほたるの本当のお父さんだということに気が付く。
仁を連れてアパートにやって来た松に、ほたるは「お父さんじゃないです、こんな人」と知らん顔するものの、もし本当のお父さんがいるなら玄一との“親子のフリ”は不問に付すと言われ、慌てて前言撤回、「よく見ると、お父さんでした」。警察に捕まりたくない仁も、「今後はお父さんとして、ちゃんとほたるの面倒見ます」と調子を合わせ…。
一方、理想の母親になるために全国を旅するほたるの母・ともえ（麻生久美子）は、立ち寄ったお土産屋さんでカバンを盗まれてしまい、せっかく集めた各地のご当地キーホルダーを全部失ってしまう。全国47都道府県のキーホルダーを集めたらほたるのもとに帰ると約束していたのに、ともえの計画が狂ってしまう。
アパートでは、松が去った途端に3000万円の奪い合いが勃発・お金を取り返そうとする玄一と索。譲らない仁。そこに索の元カレ・吉田（井之脇海）もやって来て大混乱。すると、事態を収めたいアパートの大家・井の頭（坂井真紀）が意外な案を打ち出す。
理想の家も、理想の母親も、諦めるのはいけないこと？ いろいろありすぎた2025年が終わり、何かが変わりそうな2026年。玄一、索、ほたるの3人は長野県へ！ 一体何が？
日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。
