日向坂46、16thシングルフォーメーションを今夜発表 「選抜制復活？」「五期生センターあるかな」
日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」のフォーメーションが、7日放送の『日向坂で会いましょう』（テレビ東京／毎週日曜25時20分）で発表される。放送を前に、ファンの間では期待が高まっている。
【写真】メキメキ成長を続ける日向坂46五期生
今回のシングルでは、センターを誰が務めるのかはもちろん、11thシングル「君はハニーデュー」から13thシングル「卒業写真だけが知ってる」で採用されていた“選抜制”が再び導入されるのか、3月に加入した五期生が初めて表題曲に参加するのか、さらに本作をもってグループを卒業する二期生・松田好花がどのようなポジションを務めるのかといった点が注目されている。
発表を控える中、SNSでは「選抜制復活か？」「五期生センターあるかな」など、さまざまな予想と期待の声が寄せられている。
