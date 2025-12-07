◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）

鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【２１・０】大一番で鹿島成分たっぷりの「らしい」試合。１５戦無敗締め、就任１年目で快挙Ｖ。いざ黄金時代へ

ＧＫ早川友基【２１・０】守護神という言葉では足らず、日本語に該当する言葉がないぐらいの、とにかくすごいＧＫに成長した１年となった

ＤＦ濃野公人【２１・０】松村を巧みに走らせ２点目演出。けがに苦しみ１得点に終わったが、ＳＢとしての幅は間違いなく広がった１年に

ＤＦ植田直通【２１・０】アウェー湘南戦のキックオフからこの日の試合終了まで、フルタイム出場でＶ貢献。フェアプレー個人賞獲得は決定的

ＤＦキムテヒョン【２１・０】関川が抜けた穴を見事に埋めた。まだまだ伸び代を残していそうなのが末恐ろしい

ＤＦ小川諒也【２１・０】小川の左足は、今や完全に鹿島のストロングポイントの１つ。期待感高まる鋭いキックで攻撃を彩った

ＭＦ三竿健斗【２１・０】どっしりと構えて迎え撃つ部分での良さを見失わず、軽やかさも身につけ、成長を遂げた

ＭＦ知念慶【２１・０】今日も今日とて、馬力の違いを見せつつ、展開力も随所に見せつつ、でもやっぱり馬力が桁違い

ＭＦ松村優太【２１・０】奪って運んで完璧クロスで２点目をアシスト。今季の鹿島を語る上で、背番号２７の台頭、躍動は欠かせない

ＭＦ荒木遼太郎【２１・０】鹿島のキング、最終節にしてその正体をあらわに。実質【７・５】級。ＭＯＭ

ＦＷ鈴木優磨【２１・０】得点数やアシスト数ではなく、鹿島の順位こそ鈴木優磨というサッカー選手の評価基準。背中でチームを引っ張った

ＦＷレオセアラ【２１・０】２１ゴールで堂々の得点王獲得。多くの「理不尽」で鹿島を救った。柏からの４ゴールはチーム順位に直結

ＦＷ田川亨介【２１・０】後半３７分ＩＮ。シーズン序盤は苦しんだが、そこから見事に巻き返した。身を粉にし、チームから求められる動きを繰り返した

ＤＦ小池龍太【２１・０】後半４７分ＩＮ。時に精神的支柱として、時に軍師として、時に先頭にも立ちながら、鹿島が躍動するために「今はコレ！」の最適解を示し続けた

ＤＦ津久井佳祐【２１・０】後半４７分ＩＮ。２―０から失点した直後、１番いてほしい人がベンチにいた、そんなイメージ。守備職人として存在感を示し続けたシーズンに

木村博之主審【２１・０】この流れは避けられない

※平均は５・５〜６・０点（のはず）。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）