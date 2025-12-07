俳優吉田栄作（56）が6日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。妻で女優の内山理名（44）との結婚について語った。

吉田は2021年11月、4年の交際を経て内山と結婚。今年9月に第1子が誕生した。

2人の出会いは単発ドラマでの共演で、吉田が内山を食事に誘ったことが交際のきっかけに。ナインティナイン岡村隆史（55）が「言い方は悪いかも分からないんですけど、ちょっと狙ってらっしゃった感はありますよね」と言うと、吉田は「全然、言い方は悪くも何もない。たぶん狙ってた」と笑いを誘った。

交際はすぐ所属事務所にも知られることになり、「電話がかかってきて『そうなんですか？』って言うから『その通りです』って…」と苦笑。

NON STYLE石田明（45）が「ちなみに、プロポーズのお言葉なんて…」と問うと、吉田は「シンプルに『結婚してください』と」と明かし、「緊張しました。ちゃんといわゆる隠し（サプライズ）を…。家の近所でしたけど。バレちゃいけないからね、その瞬間まで」と振り返った。

また、結婚後の夫婦ゲンカについては「ありますよ」としつつ、「でも『ごめんなさい』と『ありがとう』が言えればね。本当にそれは魔法の言葉のような気がしますね」と、日ごろから謝罪や感謝を口にしていることも明かした。

また、家事の分担については「やります、やります。もともと1人暮らしから始まっているので。もう何にも苦にならない」とも。

「それぞれがやることは、自然と決まって。洗濯と、掃除の外側とか…。料理は、基本はおまかせしていますね。でも妊娠中とか、出産して間もない大変な時とかは僕がやっていました」と語っていた。