STARTO ENTERTAINMENTは6日、大みそか恒例の年またぎのライブイベント「カウントダウンコンサート」を3年ぶりに東京ドームで開催すると発表した。NEWSやSnow Manなど全12組が出演する。

アーティストとファンが一緒に新年を迎える恒例行事の復活。SNSでも歓喜の声が相次いだ。タイトルは「COUNTDOWN CONCERT 2025−2026 STARTO to MOVE」。出演者にはNEWS、Hey！Say！JUMP、Kis−My−Ft2、timelesz、中島健人、A．B．C−Z、King＆Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ！groupが名を連ねた。DOMOTOや嵐、SUPER EIGHT、20th Centuryの名前はなかった。同社は公式サイトで「ファンの皆さまに特別な時間をお届けできればと思いますので、ぜひ弊社所属アーティストと一緒に年越しのひとときを楽しんでいただけますと幸いです」と開催を報告した。

例年はフジテレビ系で生中継されてきたが既にバラエティー番組の年またぎ放送を発表しているため、同局での地上波中継はない見込み。中継を望むファンも多く、配信プラットフォームなどで提供する選択肢も入れて、今後検討していくとみられる。

同イベントは96年から22年まで開催されていたが、一昨年は旧ジャニーズ事務所創業者の性加害問題を受けた影響などで開催が見送られていた。昨年も2年連続で開催されなかった。