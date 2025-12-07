米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が、ポスティングによるメジャー移籍を目指す岡本和真（29）の獲得レースに、ア・リーグ王者ブルージェイズが参戦した動きについて分析している。すでにパイレーツとレッドソックスの名が挙がっているが、ブルージェイズも明確な関心を示しているという。

岡本は読売ジャイアンツ時代、主に三塁を守ってきたが、一塁と両翼でも多くの出場経験を持つ。ブルージェイズの場合、一塁にはウラジーミル・ゲレロが固定されているため、一塁での起用は限定的になる見込みだ。

しかし、複数ポジションをこなせる守備力は、柔軟なロスター運用を好む球団にとって大きな魅力となる。「トレード・ルーマーズ」は岡本を今オフのFAランキング19位に位置づけ、4年総額6400万ドルの契約を予想している。さらにポスティング制度により、契約額に応じた譲渡金も発生する。この規模の契約であれば、読売ジャイアンツへのポスティング料は約1150万ドルに達する。

ブルージェイズはこれまでも大谷翔平や佐々木朗希の獲得レースに参戦しながら惜しくも敗れたように、日本人選手の獲得および日本のファン層の開拓に強い関心を持つ球団としても知られている。

このオフFA市場ですでにディラン・シースとコディ・ポンセをローテーションに加えたが、さらなる主力級の補強を模索していることは明らか。2025年のワールドシリーズ制覇にあと一歩まで迫った経験を踏まえ、より積極的な動きを見せている。