ヨーロピアンクリスマスの雰囲気を自宅で「ハウステンボスの人気クリスマスグッズ」《長崎》
12月に入り、高まってきたクリスマスムード。
今年は、本場のヨーロッパ気分を味わってみてはいかがでしょうか？
ハウステンボスがおすすめする、自宅で楽しめるグッズを調査してきました。
「ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」が開催されている、佐世保市のハウステンボス。
訪れる人を魅了する、圧倒的なスケールのイルミネーションは、13年連続日本一に輝いています。
（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）
「“ワクワクが、続々！” のハウステンボスは、日本一のイルミネーションに加え、クリスマス直前もますます盛り上がっています。
ここでしか見ることのできない、日本初のシャンデリアツリーや、憧れの本場ヨーロッパの気分を味わえるクリスマスマーケットなど、一日中楽しめるイベントが盛りだくさんです」
【第5位】『プレ―ト』 2,000円(税込)
赤とゴールドの縁取りが華やかなクリスマスプレート。
ハウステンボスらしい風車や、クラシカルな運河船が彩られたオリジナルデザインです。
自宅でのパーティーで使ったり、ケーキと一緒に贈るプレゼントとしてもピッタリです。
【第4位】『シェニールタオル』 2,000円(税込)
クラシカルなクリスマスモチーフのタオルハンカチです。
ふんわりとした厚みと、柔らかな肌触りで、使うたびに心地よさが感じられます。
【第3位】『マグカップ』 1,800円(税込)
ハウステンボスオリジナルマグカップが、第3位。
鮮やかな赤に、クリスマスモチーフを散りばめたデザインです。
テーブルを華やかにし、クリスマス気分も演出してくれます。
【第2位】『アドベントカレンダー』 5,000円(税込)
扉を開けると、中には可愛いボックスが…。
クリスマスまで待てない人にピッタリの、アドベントカレンダーです。
日付けが書かれたボックスには、いろんなお菓子が1つずつ。
クリスマスを迎えるワクワク感を、さらに盛り上げてくれますよ。
【注目】『おかおハット 3,300円(税込)／おかおマフラー 3,400円(税込)』
さらに、可愛らしいグッズも評判です。
（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）
「今年6月にオープン以降、大好評のミッフィーをテーマにしたエリア『ミッフィー・ワンダースクエア』には、クリスマスにぴったりの可愛いグッズがたくさんあります」
クリスマスのプレゼントにもピッタリです。
【第1位】『キャニスター缶』 2,100円(税込)
ヨーロッパの街並みを思わせるデザインのキャニスター缶。
特別な気分でクリスマスを楽しめます。
エンボス加工のデザイン缶に、サクサクのクランチチョコを詰め込みました。食べ終わった後も使える嬉しいアイテムです。
今年のクリスマスはご自宅でも、ヨーロッパの雰囲気を感じながら特別な時間を楽しんでみてください。
「年間パスポート」がお得に購入できるキャンペーンも行っているということで、期間や料金など、詳しくは公式HPでご確認ください。