12月に入り、高まってきたクリスマスムード。

今年は、本場のヨーロッパ気分を味わってみてはいかがでしょうか？

ハウステンボスがおすすめする、自宅で楽しめるグッズを調査してきました。

「ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」が開催されている、佐世保市のハウステンボス。

訪れる人を魅了する、圧倒的なスケールのイルミネーションは、13年連続日本一に輝いています。

（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）

「“ワクワクが、続々！” のハウステンボスは、日本一のイルミネーションに加え、クリスマス直前もますます盛り上がっています。

ここでしか見ることのできない、日本初のシャンデリアツリーや、憧れの本場ヨーロッパの気分を味わえるクリスマスマーケットなど、一日中楽しめるイベントが盛りだくさんです」

【第5位】『プレ―ト』 2,000円(税込)

赤とゴールドの縁取りが華やかなクリスマスプレート。

ハウステンボスらしい風車や、クラシカルな運河船が彩られたオリジナルデザインです。

自宅でのパーティーで使ったり、ケーキと一緒に贈るプレゼントとしてもピッタリです。

【第4位】『シェニールタオル』 2,000円(税込)

クラシカルなクリスマスモチーフのタオルハンカチです。

ふんわりとした厚みと、柔らかな肌触りで、使うたびに心地よさが感じられます。

【第3位】『マグカップ』 1,800円(税込)

ハウステンボスオリジナルマグカップが、第3位。

鮮やかな赤に、クリスマスモチーフを散りばめたデザインです。

テーブルを華やかにし、クリスマス気分も演出してくれます。

【第2位】『アドベントカレンダー』 5,000円(税込)

扉を開けると、中には可愛いボックスが…。

クリスマスまで待てない人にピッタリの、アドベントカレンダーです。

日付けが書かれたボックスには、いろんなお菓子が1つずつ。

クリスマスを迎えるワクワク感を、さらに盛り上げてくれますよ。

【注目】『おかおハット 3,300円(税込)／おかおマフラー 3,400円(税込)』

さらに、可愛らしいグッズも評判です。

（ハウステンボス広報 手嶋 千夏さん）

「今年6月にオープン以降、大好評のミッフィーをテーマにしたエリア『ミッフィー・ワンダースクエア』には、クリスマスにぴったりの可愛いグッズがたくさんあります」

クリスマスのプレゼントにもピッタリです。

【第1位】『キャニスター缶』 2,100円(税込)

ヨーロッパの街並みを思わせるデザインのキャニスター缶。

特別な気分でクリスマスを楽しめます。

エンボス加工のデザイン缶に、サクサクのクランチチョコを詰め込みました。食べ終わった後も使える嬉しいアイテムです。

今年のクリスマスはご自宅でも、ヨーロッパの雰囲気を感じながら特別な時間を楽しんでみてください。

「年間パスポート」がお得に購入できるキャンペーンも行っているということで、期間や料金など、詳しくは公式HPでご確認ください。