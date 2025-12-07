嚥下のリハビリを続けた夫が念願の焼肉を口にする日！ 家族が集い心温まる最期に／お食い締め
『お食い締め 口から食べられないアナタへ 〜言語聴覚士が見たそれぞれの選択〜』（牧野日和（愛知学院大学教授）：原案・監修、かなしろにゃんこ。：漫画/竹書房）第5回【全5回】
【漫画】『お食い締め 口から食べられないアナタへ 〜言語聴覚士が見たそれぞれの選択〜』を第1回から読む
お食い初めの逆となるお食い締め。狭義では最後の食事、広義では人生を締めくくる最期。口から物を食べられなくなった人たちが、人生の最期にどのような選択をするのか。そんな方たちのケアをする言語聴覚士の牧野日和先生が、長年経験してきたさまざまな人の選択を漫画で紹介していきます。そこには誰とも同じではない、それぞれの人生のドラマがあり、感動があります。そんな人間の最期の選択を描く心温まるヒューマンドラマ『お食い締め 口から食べられないアナタへ 〜言語聴覚士が見たそれぞれの選択〜』をお届けします。※単行本は2026/2/26発売（予約受付中）です！
