pesadeのハンドクリーム登場♡Lay Figure香る上品ケアで手元に透明感

韓国・ソウル発のフレグランスブランドpesadeより、人気コレクション「Chapter Ⅲ」の香り「Lay Figure」がハンドクリームとして新登場♡レモンやオレンジなどの柑橘系ノートに、ネロリやムスクが溶け合う透明感あふれる香りで、手肌をしっとり保湿。50ml・2,970円（税込）で、公式オンラインストアや百貨店・セレクトショップで購入可能です♪

Lay Figureの香りを手元に

Lay Figure Hand Cream 50ml（2,970円）は、レモン・ベルガモット・オレンジのフレッシュなトップノートに、ジャスミン・ラベンダー・ネロリ・ローズの柔らかいミドルノート、琥珀・ベティバー・ムスクのベースノートを重ね、手肌に優雅な香りを残します♡

さらりと軽やかなテクスチャーで、しっとりうるおいを与え、手元を美しく整えます。

香りを楽しむハンドケアセット

香りと保湿を両立させたハンドケアセットも新登場♡

ハンドウォッシュとハンドクリームのセットは7,920円（税込）、オードパルファン30mlとハンドクリームのセットは15,070円（税込）。

同じ香りで統一することで、手洗いから保湿まで一貫したフレグランス体験を楽しめ、クリスマスギフトや贈り物にもぴったりです♪

渋谷パルコで香りを体感

pesadeは2025年12月5日（金）～10日（水）に渋谷パルコ1F POP UPスペース “GATE” にてポップアップイベントを開催。香りが空間を満たす特別な体験が可能です。

15,000円（税込）以上購入の方には、数量限定でオリジナルトートバッグもプレゼント。香りとブランドの世界観を直接感じられる貴重な機会です♡

pesadeで手元も香りも華やかに♡

pesadeのLay Figureハンドクリームは、手肌に潤いを与えつつ、柑橘系の爽やかさとネロリ・ムスクの柔らかさを残す新作♡

50ml・2,970円（税込）で、ハンドウォッシュやギフトセット（7,920円・15,070円）と合わせて、香りをトータルに楽しむことができます♪

渋谷パルコのポップアップイベントでは、香りと世界観を体感できる特別な時間をお楽しみください。