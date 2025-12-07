10日に行われるノーベル賞の授賞式を前に生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特任教授は6日、スウェーデンで記者会見を行い基礎研究の重要性について言及しました。

本岡英恵・NNNストックホルム

「授賞式の準備が着々と行われています。こちらの花は授賞式会場に飾られるのですが本当に良い匂いがしますね」

10日の授賞式を彩るデザインのコンセプトは「リサイクル」でステージを飾る花々の準備が進められていました。こうした中坂口志文さんが現地で記者会見しました。

大阪大学・坂口志文特任教授

「今回ノーベル賞を受賞したことをきっかけに、社会全体が医学や医療研究の重要性を、あらためて認識してくれることを願っています。政府に対しても、基礎研究を支援することの重要性を伝えました」

一方、ノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進特別教授は現地の日本人補習校を訪問しました。北川さんは自身が取り組む研究の内容について講義し、生徒たちは熱心に聞いていました。

京都大学・北川進特別教授

「おもしろいことをまずはやらないとダメ。自分が面白いと思うことを突き詰めていく。だから今勉強してて嫌いなものいっぱいある。いっぱい嫌いなものあってもいい。だけど好きなことはあるはず。好きなことを絶対ばっちり突き詰めていくというのがまず重要」

生徒

「ノーベル賞絶対にとるぞという気持ちではなく、楽しいからやっているというのにノーベル賞をもらえたのがすごく素敵だと思います」

また坂口さんと北川さんはノーベル賞に関する展示が行われている「ノーベル博物館」のイスに記念のサインを行うなど授賞式に向けたイベントが明日以降も予定されています。